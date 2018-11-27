В "Урядовом курьере" опубликован указ о военном положении на 60 суток

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко 26 ноября подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о введении военного положения

В газете "Урядовий курьер" опубликован указ президента о введении военного положения на 60 суток с 14:00 26 ноября.

Согласно п. 2 ст. 190 регламента Верховной рады Украины, соответствующий указ президента Украины вступает в силу после его утверждения Верховной радой, немедленно объявляется через средства массовой информации или обнародуется иным способом".

Петр Порошенко 26 ноября подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о введении военного положения. Согласно решению СНБО, президенту предложили ввести военное положение с 14:00 минут 26 ноября 2018 года до 14:00 минут 25 января 2019-го.

Парламент на внеочередном заседании 26 ноября принял законопроект № 9338, с помощью которого было согласовано президентскую инициативу ввести военное положение в Украине.

Президент заявил, что не будет прибегать к ограничению свобод граждан, пока в этом не будет нужды.

Парламентарии рассмотрели соответствующий законопроект авторства президента Петра Порошенко в открытом режиме.

Во время голосования текст доработанного законопроекта не было опубликовано и появился в карточке законопроекта через некоторое время.

Так, проект закона предусматривает введение военного положения в отдельных областях - в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Документ, который вступает в силу в день официальной публикации, утверждает президентский указ, согласно которому военное положение вводится на 30 суток с 14:00 26 ноября.

В свою очередь, член комитета по нацбезопасности и обороны, народный депутат Андрей Тетерук отметил, что "Урядовый курьер" обнародовал Указ президента за номером 391, который не вступил в силу, и которым предусматривалось введение режима войн состояния на 60 суток.

"Сейчас парламентом утвержден Указ президента 393, которым предусматривается военное положение на 30 суток с 14:00 26.11.2018 года до 26.12.2018 года в 10 областях Украины и акваториях Черного и Азовского морей. Не ищите здесь измену, сыграл человеческий фактор", - написал Тетерев на своей странице в Facebook.