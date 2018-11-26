Порошенко розповів, в яких областях України введуть воєнний стан

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Воєнний стан вводитися в областях, розташованих біля російської кордону, придністровсько-молдовського кордону і узбережжя Чорного та Азовського морів

Президент України Петро Порошенко заявив, що вніс до Верховної ради новий проект указу про введення воєнного стану. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Я внесу новий проект указу, в якому строк дії згаданого положення буде скорочений до 30 днів. Цей указ зареєстрований у Верховній раді і при постановці на голосування ви будете голосувати саме за нього".

Порошенко додав, що воєнний стан вводитися виключно в областях, які розташовані біля російського кордону, придністровсько-молдовського кордону і узбережжя Чорного та Азовського морів.

"Воєнний стан вводиться на території таких областей: Вінницька, Луганська, Миколаївська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська та внутрішні води Азово-Керченської акваторії", – уточнив президент.

Верховна рада України в понеділок, 26 листопада, на позачерговому засіданні схвалила введення воєнного стану в Україні. За проект закону проголосували 276 нардепів.

Перед голосуванням президент Петро Порошенко зазначив, що вніс у Раду новий проект указу, і саме за нього проголосують нардепи.

25 листопада, по корабельній групі ВМС України в Азовському морі відкрили вогонь прикордонні катери ФСБ Росії. Командування ВМС повідомило, що росіяни стріляли на ураження. У результаті атаки три корабля українських ВМС були захоплені російським спецназом. Крім того, шість українських військовослужбовців були поранені.