ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Порошенко розповів, в яких областях України введуть воєнний стан

Новини » Політика    26.11.2018 - 21:46
Порошенко розповів, в яких областях України введуть воєнний стан
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Воєнний стан вводитися в областях, розташованих біля російської кордону, придністровсько-молдовського кордону і узбережжя Чорного та Азовського морів

Президент України Петро Порошенко заявив, що вніс до Верховної ради новий проект указу про введення воєнного стану. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Я внесу новий проект указу, в якому строк дії згаданого положення буде скорочений до 30 днів. Цей указ зареєстрований у Верховній раді і при постановці на голосування ви будете голосувати саме за нього".

Порошенко додав, що воєнний стан вводитися виключно в областях, які розташовані біля російського кордону, придністровсько-молдовського кордону і узбережжя Чорного та Азовського морів.

"Воєнний стан вводиться на території таких областей: Вінницька, Луганська, Миколаївська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська та внутрішні води Азово-Керченської акваторії", – уточнив президент.

Верховна рада України в понеділок, 26 листопада, на позачерговому засіданні схвалила введення воєнного стану в Україні. За проект закону проголосували 276 нардепів.

Перед голосуванням президент Петро Порошенко зазначив, що вніс у Раду новий проект указу, і саме за нього проголосують нардепи.

25 листопада, по корабельній групі ВМС України в Азовському морі відкрили вогонь прикордонні катери ФСБ Росії. Командування ВМС повідомило, що росіяни стріляли на ураження. У результаті атаки три корабля українських ВМС були захоплені російським спецназом. Крім того, шість українських військовослужбовців були поранені.

Введення воєнного стану в Україні: головне
Новини України Порошенко Петровоенное положение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся