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Воєнний стан не перебачає мобілізації та обмеження прав громадян, - Порошенко

Новини » Політика    26.11.2018 - 18:31
Воєнний стан не перебачає мобілізації та обмеження прав громадян, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Мобілізація можлива, якщо РФ вдасться до подальшої ескалації

Президент України Петро Порошенко заявив, що введення воєнного стану наразі не перебачає мобілізації та обмеження прав громадян. Про це йдеться у його коментарі щодо введення воєнного стану, повідомляє прес-служба Порошенко.

За словами Порошенко, указ про введення воєнного стану не містить жодних пунктів, які б обмежували права чи свободи українців.

"Наголошу, що в указі я не передбачаю жодних заходів, пов’язаних із обмеженням прав і свобод громадян, впровадженням цензури тощо...Не планую поки що вдаватися до повної чи часткової мобілізації - ця можливість залишається відкритою лише якщо Росія таки вдасться до подальшої ескалації", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко пропонує ввести воєнний стан в Україні з 09:00 28 листопада 2018 року. Разом з тим, згідно з рішенням Ради нацбезпеки і оборони України, військовий стан пропонувалося ввести з 14:00 26 листопада.

Крім того, спочатку пропонувалося ввести воєнний стан терміном на 60 днів, в свою чергу Порошенко вирішив скоротити цей термін до 30 днів.

Відзначимо, сьогодні Верховна рада повинна розглянути питання введення воєнного стану в Україні.

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Новини України Порошенко Петровоенное положениеМобілізація
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