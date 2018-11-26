Опубліковано текст нового закону про введення воєнного стану в Україні

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Згідно з документом, воєнний стан в 10 областях триватиме з 14:00 26 листопада до 14:00 26 грудня

Текст нового закону про введення воєнного стану в Україні опубліковано на сайті Верховної ради України. Згідно з документом, воєнний стан вводиться в Україні з 14:00 26 листопада.

"Затвердити указ президента України від 26 листопада 2018 року № 393 "Про введення воєнного стану в Україні" з таким застереженням: воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії", - йдеться у тексті доопрацьованого законопроекту.

Фото: текст закону (скріншот)

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроектом передбачається затвердити указ президента про введення воєнного стану, яким в Україні із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року вводиться воєнний стан, вирішуються питання, пов'язані із введенням названого особливого правового режиму.

Фото: фрагмент тексту з пояснювальної записки (скріншот)

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан в Україні буде введено з 09:00 28 листопада.

Як писало РБК-Україна, вчора вночі, після нападу Росії на українські кораблі в Керченській протоці, Порошенко скликав засідання воєнного кабінету, на якому було вирішено скликати РНБО і розглянути питання введення воєнного стану в Україні. Порошенко підтримав цю ініціативу та опівночі було проведено РНБО. За результатами засідання Порошенку було рекомендовано ввести воєнний стан в Україні терміном на 60 днів з 14:00 26 листопада. Сьогодні вранці Порошенко видав відповідний указ, який було направлено на розгляд парламенту.

Для розгляду питання спікер Верховної ради Андрій Парубій скликав позачергове засідання, на якому протягом кількох годин обговорювалося питання введення воєнного стану. Нардепи протягом трьох годин проводили нараду з Парубієм, висловлюючи свої пропозиції щодо внесення змін до закону.

Як результат, після 21 години Рада підтримала закон, в якому пропонувалося ввести воєнний стан на 30 днів у 10 областях. Крім того, нардепи підтримали постанову про призначення президентських виборів 31 березня 2018 року.