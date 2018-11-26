ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Опубліковано текст нового закону про введення воєнного стану в Україні

Новини » Політика    26.11.2018 - 23:37
Опубліковано текст нового закону про введення воєнного стану в Україні
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Згідно з документом, воєнний стан в 10 областях триватиме з 14:00 26 листопада до 14:00 26 грудня

Текст нового закону про введення воєнного стану в Україні опубліковано на сайті Верховної ради України. Згідно з документом, воєнний стан вводиться в Україні з 14:00 26 листопада.

"Затвердити указ президента України від 26 листопада 2018 року № 393 "Про введення воєнного стану в Україні" з таким застереженням: воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії", - йдеться у тексті доопрацьованого законопроекту.

Опубліковано текст нового закону про введення воєнного стану в Україні

Фото: текст закону (скріншот)

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроектом передбачається затвердити указ президента про введення воєнного стану, яким в Україні із 14:00 26 листопада 2018 року строком на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року вводиться воєнний стан, вирішуються питання, пов'язані із введенням названого особливого правового режиму.

Опубліковано текст нового закону про введення воєнного стану в Україні

Фото: фрагмент тексту з пояснювальної записки (скріншот)

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан в Україні буде введено з 09:00 28 листопада.

Як писало РБК-Україна, вчора вночі, після нападу Росії на українські кораблі в Керченській протоці, Порошенко скликав засідання воєнного кабінету, на якому було вирішено скликати РНБО і розглянути питання введення воєнного стану в Україні. Порошенко підтримав цю ініціативу та опівночі було проведено РНБО. За результатами засідання Порошенку було рекомендовано ввести воєнний стан в Україні терміном на 60 днів з 14:00 26 листопада. Сьогодні вранці Порошенко видав відповідний указ, який було направлено на розгляд парламенту.

Для розгляду питання спікер Верховної ради Андрій Парубій скликав позачергове засідання, на якому протягом кількох годин обговорювалося питання введення воєнного стану. Нардепи протягом трьох годин проводили нараду з Парубієм, висловлюючи свої пропозиції щодо внесення змін до закону.

Як результат, після 21 години Рада підтримала закон, в якому пропонувалося ввести воєнний стан на 30 днів у 10 областях. Крім того, нардепи підтримали постанову про призначення президентських виборів 31 березня 2018 року.

Порошенко заявив, що воєнний стан буде застосовано лише у випадку наземної воєнної агресії РФ Росія може захопити Маріуполь і Бердянськ, - Єльченко
Новини України Порошенко Петровоенное положение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся