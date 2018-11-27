В "Урядовому кур'єрі" опубліковано указ про воєнний стан на 60 діб

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко 26 листопада підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про введення військового положення

В газеті "Урядовий кур'єр" опубліковано указ президента про введення воєнного стану на 60 діб з 14:00 26 листопада.

Згідно з п. 2 ст. 190 регламенту Верховної ради України, "відповідний указ президента України набирає чинності після його затвердження Верховною радою і негайно оголошується через засоби масової інформації або оприлюднюється в інший спосіб".

Петро Порошенко 26 листопада підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про введення військового положення. Згідно з рішенням РНБО, президенту запропонували ввести воєнний стан з 14:00 хвилин 26 листопада 2018 року до 14:00 хвилин 25 січня 2019-го.

Парламент на позачерговому засіданні 26 листопада прийняв законопроект № 9338, за допомогою якого було погоджено президентську ініціативу ввести воєнний стан в Україні.

Президент заявив, що не буде вдаватися до обмеження свобод громадян, поки в цьому не буде потреби.

Парламентарі розглянули відповідний законопроект авторства президента Петра Порошенка у відкритому режимі.

Під час голосування текст доопрацьованого законопроекту не було опубліковано і з'явився в картці законопроекту через деякий час.

Так, проект закону передбачає введення воєнного стану в окремих областях - у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Документ, який набирає чинності у день офіційної публікації, стверджує президентський указ, згідно з яким воєнний стан вводиться на 30 діб з 14:00 26 листопада.

В свою чергу, член комітету з нацбезпеки і оборони, народний депутат Андрій Тетерук зазначив, що "Урядовий кур'єр" оприлюднив Указ президента за номером 391, який не набрав чинності, і яким передбачалось введення режиму воєного стану на 60 діб.

"Наразі парламентом затверджено Указ президента 393, яким передбачається воєнний стан на 30 діб з 14:00 26.11.2018 року до 26.12.2018 року в 10 областях України і акваторіях Чорного та Азовського морів. Не шукайте тут зраду, зіграв людський фактор", - написав Тетерук на своїй сторінці у Facebook.



