Німеччина та Україна розширять виробництво дрона "Лінза"
Україна за підтримки Німеччини масштабує виробництво ударно-розвідувального дрона "Лінза", здатного знищувати цілі та вести тактичну розвідку на полі бою.
Як передає РБК-Україна, про це повідомило Міністерство оборони України.
Проєкт реалізується в межах ініціативи Build with Ukraine. Так, українська компанія Frontline Robotics і німецька Quantum Systems вирішили розширити серійне виробництво безпілотника для потреб Сил оборони.
В Міноборони зазначили, що "Лінза" - це дрон-бомбер тактичного рівня, здатний виконувати як ударні, так і розвідувальні завдання. Безпілотник оснащений гіростабілізованою камерою з цифровим зумом, що дозволяє вести спостереження та коригувати дії в режимі реального часу.
Максимальне корисне навантаження становить до 2 кілограмів, а радіус застосування - до 10 кілометрів.
Основне призначення "Лінзи" - знищення живої сили та техніки противника, а також дистанційне мінування. Водночас його технічні можливості дають змогу використовувати дрон і для тактичної розвідки, зокрема на ділянках активних бойових дій.
Окремою перевагою дрона є виносна антена, яка дозволяє оператору керувати апаратом із захищеного укриття. Це знижує ризики для особового складу та підвищує живучість розрахунків БпЛА на полі бою.
Масштабування виробництва "Лінзи" у співпраці з німецьким партнером має на меті збільшити кількість сучасних безпілотників, доступних українським підрозділам, а також пришвидшити їх постачання безпосередньо на фронт.
Формат співпраці включає:
- локалізацію складання дронів в Україні;
- спільну інтеграцію бойових модулів і систем наведення;
- використання українського бойового досвіду для модернізації БпЛА;
- поступове перенесення частини виробничого ланцюга в Україну.
Це дозволяє швидше масштабувати випуск, зменшити залежність від імпорту та оперативно змінювати характеристики дронів під потреби Сил оборони.
Допомога Німеччини Україні
Україна та Німеччина за час повномасштабної війни вибудували системне партнерство у сфері виробництва безпілотників, яке поступово переходить від разових постачань до спільного серійного виробництва і локалізації технологій.
Ще б пак, 22 грудня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що російський диктатор Володимир Путін не демонструє ознак готовності до завершення війни проти України.
У зв'язку з цим у Німеччині готують суттєві зміни у роботі Федеральної розвідувальної служби. Влада планує надати спецслужбі значно ширші повноваження: окрім збору розвідувальних даних, вона зможе безпосередньо протидіяти загрозам для держави, зокрема проводити кібератаки та спеціальні операції за межами країни.