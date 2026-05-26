Уряд України придумав, як знайти гроші на зарплати військовим, - джерело

Україна знайшла варіант, як профінансувати заробітні плати військовослужбовцям без використання кредиту Європейського союзу.
Про це йдеться у публікації РБК-Україна "Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами".
Раніше Україна розраховувала покрити цю статтю видатків за рахунок кредиту ЄС у 90 євро. Проте, йдеться у публікації, Єврокомісія категорично проти такого варіанту.
"У ЄС категорично проти виділяти кредитні гроші на зарплати. Вони фінансують лише дефіцит бюджету", - сказав співрозмовник, який бере участь у переговорах щодо залучення міжнародної фінансової допомоги.
У кредиті ЄС на 90 млрд євро витрати на цю мету не передбачені.
Виходом із ситуації могло б бути збільшення дефіциту держбюджету на 70-100 млрд гривень - саме в таких межах потреба у додаткових грошах.
Але проти такого варіанта виступає МВФ, який узгодив збалансований бюджет України.
Джерело видання знайоме з перебігом переговорів каже, що Фонд категорично не погодиться на коригування держбюджету.
Сьогодні, за інформацією РБК-Україна, в уряді розглядають варіант пошуку фінансування окремими країнами-партнерами України деяких військових проєктів, які зараз передбачено покривати за рахунок внутрішніх надходжень.
"Тобто ці контракти передаються на фінансування партнерам. У результаті бюджетні кошти на ці суми вивільняються і можуть йти на зарплати військовим", - сказав співрозмовник.
Він зазначив, що в рамках майбутніх переговорів із МВФ планують домовитися про принципову можливість таких змін. Наступним етапом будуть переговори з країнами-партнерами.
Кредитні кошти Євросоюзу, включно з позикою на 90 млрд євро, не можна витрачати на зарплату військовослужбовців.
Як раніше писало РБК-Україна, ЄС зайняв у цьому питанні жорстку позицію і не відступає від неї.
Угода чітко розділяє напрямки:
У Єврокомісії наголошують, що грошове забезпечення армії має фінансування лише з внутрішніх доходів українського бюджету.
Через таку позицію Україна шукає додаткові ресурси всередині країни.
Раніше бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт, який передбачає спрямування військового збору на виплату грошового забезпечення військовослужбовців.