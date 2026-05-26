Правительство Украины придумало, как найти деньги на зарплаты военным, - источник

Украина нашла вариант, как профинансировать заработные платы военнослужащим без использования кредита Европейского союза.
Об этом говорится в публикации РБК-Украина"Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами".
Ранее Украина рассчитывала покрыть эту статью расходов за счет кредита ЕС в 90 евро. Однако, говорится в публикации, Еврокомиссия категорически против такого варианта.
"В ЕС категорически против выделять кредитные деньги на зарплаты. Они финансируют только дефицит бюджета", - сказал собеседник, который участвует в переговорах по привлечению международной финансовой помощи.
В кредите ЕС на 90 млрд евро расходы на эти цели не предусмотрены.
Выходом из ситуации могло бы быть увеличение дефицита госбюджета на 70-100 млрд гривен - именно в таких пределах потребность в дополнительных деньгах.
Но против такого варианта выступает МВФ, который согласовал сбалансированный бюджет Украины.
Источник издания знакомый с ходом переговоров говорит, что Фонд категорически не согласится на корректировку госбюджета.
Сегодня, по информации РБК-Украина, в правительстве рассматривают вариант поиска финансирования отдельными странами-партнерами Украины некоторых военных проектов, которые сейчас предусмотрено покрывать за счет внутренних поступлений.
"То есть эти контракты передаются на финансирование партнерам. В результате бюджетные средства на эти суммы высвобождаются и могут идти на зарплаты военным", - сказал собеседник.
Он отметил, что в рамках предстоящих переговоров с МВФ планируется договориться о принципиальной возможности таких изменений. Следующим этапом будут переговоры со странами-партнерами.
Кредитные средства Евросоюза, включая заем на 90 млрд евро, нельзя тратить на зарплату военнослужащих.
Как ранее писало РБК-Украина, ЕС занял в этом вопросе жесткую позицию и не отступает от нее.
Соглашение четко разделяет направления:
В Еврокомиссии отмечают, что денежное обеспечение армии должно финансироваться только из внутренних доходов украинского бюджета.
Из-за такой позиции Украина ищет дополнительные ресурсы внутри страны.
Ранее бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект, который предусматривает направление военного сбора на выплату денежного обеспечения военнослужащих.