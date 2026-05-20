Кредит ЄС на 90 млрд євро не піде на зарплати українським військовим: у чому причина

Кошти кредиту від Євросоюзу для України на 90 млрд євро не можуть бути використані на виплату зарплат військовослужбовцям. Ці витрати має покривати Україна за рахунок внутрішніх бюджетних надходжень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-служби Єврокомісії у відповідь на запит видання.

"Суттєві зміни в планах державних видатків (наприклад, збільшення видатків на персонал у сфері оборони), що виходять за рамки узгодженої бюджетної траєкторії за програмою МВФ і бюджетом на 2026 рік, повинні супроводжуватися додатковими ресурсами, насамперед завдяки збільшенню внутрішніх доходів бюджету", - ідеться в коментарі.

Водночас у ЄК зазначили, що питання про збільшення виплат військовим може потребувати ухвалення Верховною Радою змін до бюджету та обговорення з Міжнародним валютним фондом у контексті чинної кредитної програми МВФ.

Україна з минулого року намагалася домовитися з Єврокомісією про фінансування зарплат військовослужбовцям за рахунок кредиту ЄС. У ЗМІ навіть з'являлася інформація про узгодження цього питання.

На початку травня джерела РБК-Україна, знайомі з результатами переговорів, говорили, що ЄС зайняла в цьому питанні досить жорстку позицію і не дає згоди використовувати кошти кредиту на виплати військовим.

На що піде кредит ЄС

90 млрд євро кредитних коштів від ЄС буде надано за двома каналами: 30 млрд євро - на бюджетну підтримку і 60 млрд євро - на інвестиції в оборонну промисловість.

"Напрямок бюджетної підтримки допоможе підтримувати надання основних державних послуг. Він не прив'язаний до будь-яких конкретних витрат, а призначений для покриття термінових фінансових потреб України. Важливо, щоб бюджетна траєкторія України залишалася відповідно до зобов'язань за програмою МВФ, зокрема щодо забезпечення стійкості державного боргу", - зазначили в ЄК.

Фінансування буде йти через програми Ukraine Facility і Macro-Financial Assistance (MFA)

У рамках Ukraine Facility за рахунок кредитних коштів забезпечуватиметься підтримка галузей подвійного призначення - з цивільним та оборонним застосуванням.

До них належать виробництво безпілотників нового покоління, передові навігаційні та комунікаційні системи, авіаційні та космічні технології, а також ключові металургійні потужності.

"Ці галузі відіграватимуть важливу роль у підтримці майбутньої економіки України та її довгострокової стійкості", - зазначили в ЄК.

Оборонний напрямок USL (Ukraine Financing Strategy) призначений для фінансування закупівель оборонної продукції в української промисловості, а також у виробників з ЄС і країн Європейської економічної зони та Європейської асоціації вільної торгівлі, а за наявності обґрунтування - і з інших третіх країн.

"Цей компонент не може фінансувати військові витрати, такі як зарплати військовослужбовців", - резюмували в Єврокомісії.