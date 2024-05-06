Уряд України оприлюднив дані про зарплати прем’єра та віце-прем'єрів

Кабінет міністрів оприлюднив дані про заробітні плати прем’єра та віце-прем'єрів за квітень 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

Нарахована заробітна плата - 136806,08 гривні, у тому числі:

Нарахована заробітна плата - 178914,93 гривні, у тому числі:

Нарахована заробітна плата - 96155,00 гривень, у тому числі:

Фактично отримана віце-прем’єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим заробітна плата становила 77404,77 гривні.

Нарахована заробітна плата - 96155,00 гривень, у тому числі:

Фактично отримана віце-прем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим заробітна плата становила 77404,77 гривні.

Нарахована заробітна плата - 96155,00 гривень, у тому числі:

Нарахована заробітна плата - 100425,70 гривні, у тому числі:

Фактично отримана віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною заробітна плата становила 80842,68 гривні.

Нарахована заробітна плата - 89698,62 гривні, у тому числі:

Нарахована заробітна плата - 96155,00 гривень, у тому числі:

Зарплати чиновників

Раніше Міністерство фінансів оновило дані щодо оплати праці та чисельності чиновників.

У лютому середня зарплата збільшилася до 43 тис. гривень, а середній посадовий оклад до 25 тис. гривень.

Лідирує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) - 86 тисяч гривень.

За даними Держстату, середньомісячна номінальна зарплата українців у 2023 році склала 17,4 тисяч гривень.