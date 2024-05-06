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Уряд України оприлюднив дані про зарплати прем’єра та віце-прем'єрів

Україна, Понеділок 06 травня 2024 10:28
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Уряд України оприлюднив дані про зарплати прем’єра та віце-прем'єрів Фото: зарплати прем’єра та віце-прем'єрів не перевищують 100 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів оприлюднив дані про заробітні плати прем’єра та віце-прем'єрів за квітень 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Згідно з повідомленням, фактично отримана прем’єр-міністром Денисом Шмигалем заробітна плата становила 77404,77 гривні.

Нарахована заробітна плата - 96155,00 гривень, у тому числі:

  • - посадовий оклад - 48077,50 гривні;
  • - заробітна плата за час відрядження - 48077,50 гривні.

Фактично отримана першим віце-прем’єр-міністром - міністром економіки Юлією Свириденко заробітна плата становила 72207,39 гривні.

Нарахована заробітна плата - 89698,62 гривні, у тому числі:

  • - посадовий оклад - 43706,82 гривні;
  • - заробітна плата за час відрядження - 34965,44 гривні;
  • - допомога з тимчасової непрацездатності за рахунок організації - 11026,36 гривні;

Фактично отримана віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною заробітна плата становила 80842,68 гривні.

Нарахована заробітна плата - 100425,70 гривні, у тому числі:

  • - посадовий оклад - 83042,95 гривні;
  • - заробітна плата за час відрядження - 17382,75 гривні.

Фактично отримана віце-прем’єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук заробітна плата становила 77404,77 гривні.

Нарахована заробітна плата - 96155,00 гривень, у тому числі:

  • - посадовий оклад - 65560,23 гривні;
  • - заробітна плата за час відрядження - 30594,77 гривні.

Фактично отримана віце-прем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим заробітна плата становила 77404,77 гривні.

Нарахована заробітна плата - 96155,00 гривень, у тому числі:

  • - посадовий оклад - 96155,00 гривень.

Фактично отримана віце-прем’єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим заробітна плата становила 77404,77 гривні.

Нарахована заробітна плата - 96155,00 гривень, у тому числі:

  • - посадовий оклад - 74301,59 гривні;
  • - заробітна плата за час відрядження - 21853,41 гривні.

Фактично отримана міністром Кабінету міністрів Олегом Немчіновим заробітна плата становила 72196,42 гривні.

Нарахована заробітна плата - 178914,93 гривні, у тому числі:

  • - посадовий оклад - 87413,64 гривні;
  • - відпустка - 2780,57 гривні;
  • - матеріальна допомога на оздоровлення - 84350,04 гривні;
  • - заробітна плата за час відрядження - 4370,68 гривні.

Фактично отримана державним секретарем Кабінету міністрів Олександром Яремою заробітна плата становила 110128,90 гривні.

Нарахована заробітна плата - 136806,08 гривні, у тому числі:

  • - посадовий оклад - 71010,55 гривні;
  • - надбавка за ранг - 800,00 гривень;
  • - надбавка за вислугу років - 25730,88 гривні;
  • - надбавка за роботу з таємними документами - 18379,20 гривні;
  • - заробітна плата за час відрядження - 20885,45 гривні.

Зарплати чиновників

Раніше Міністерство фінансів оновило дані щодо оплати праці та чисельності чиновників.

У лютому середня зарплата збільшилася до 43 тис. гривень, а середній посадовий оклад до 25 тис. гривень.

Лідирує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) - 86 тисяч гривень.

За даними Держстату, середньомісячна номінальна зарплата українців у 2023 році склала 17,4 тисяч гривень.

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