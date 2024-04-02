Середня зарплата чиновників перевищила 40 тисяч гривень: де платять найбільше

Міністерство фінансів оновило дані щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади на основі отриманих даних від державних органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну .

За даними аналітичного інструменту ("дашборду"), у лютому, порівняно із січнем 2024 року, середня зарплата серед державних органів центрального рівня, які подали дані, збільшилася до 43 тис. гривень із 38 тис. гривень, а середній посадовий оклад для цих органів збільшився з 22 до 25 тис. гривень.

Як зазначив заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев, порівняно з січнем у лютому майже всі органи перейшли на нову, грейдову систему оплати праці, тому простежується ріст середнього рівня оплати праці.

За даними Мінфіну, змінилися середні зарплати для працівників деяких рівнів посад. Так, наприклад, спеціалісти фахового рівня, які працюють у державних органах центрального рівня та перейшли на нову систему оплати праці, у середньому отримували на 4,2 тис. гривень більше ніж у січні цього року.

Найвищі зарплати

Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому її працівники отримують зарплату у 86 тисяч гривень.

На другому місці Міністерство у справах ветеранів - 69,9 тисяч гривень.

Далі йдуть:

Антимонопольний комітет - 65,9 тисяч гривень,

Міністерство аграрної політики та продовольства - 60,2 тисяч гривень,

Секретаріат Кабінету міністрів - 59,2 тисяч гривень.

Зарплата в Україні та зарплата чиновників

Нагадаємо, станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працює 169 тисяч осіб. Протягом 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тисяч осіб.

У грудні 2023 року Кабінет міністрів схвалив реформу оплати праці державних службовців, яка дозволить зекономити 8 млрд гривень за рік.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% - премії. Одночасно з 1 січня уряд скорочує кількість вакансій державної служби 19 тисяч.

Нагадаємо, середньомісячна номінальна зарплата українців у 2023 році склала 17 442 гривень, що на 17,5% вище, ніж у 2022 році. Середньорічна інфляція становила 12,9%. Таким чином реальні зарплати за рік зросли приблизно на 4,6%.