Кабмин Украины обнародовал данные о зарплатах премьера и вице-премьеров
Кабинет министров обнародовал данные о заработных платах премьера и вице-премьеров за апрель 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Согласно сообщению, фактически полученная премьер-министром Денисом Шмыгалем заработная плата составляла 77404,77 гривны.
Начисленная заработная плата – 96155,00 гривен, в том числе:
- - должностной оклад – 48077,50 гривны;
- - заработная плата за время командировки – 48077,50 гривны.
Фактически полученная первым вице-премьер-министром – министром экономики Юлией Свириденко заработная плата составила 72207,39 гривны.
Начисленная заработная плата – 89698,62 гривны, в том числе:
- - должностной оклад – 43706,82 гривны;
- - заработная плата за время командировки – 34965,44 гривны;
- - помощь по временной нетрудоспособности за счет организации – 11026,36 гривны;
Фактически полученная вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной заработная плата составила 80842,68 гривны.
Начисленная заработная плата – 100425,70 гривны, в том числе:
- - должностной оклад – 83042,95 гривны;
- - заработная плата за время командировки – 17382,75 гривны.
Фактически полученная вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук заработная плата составила 77404,77 гривны.
Начисленная заработная плата – 96155,00 гривен, в том числе:
- - должностной оклад – 65560,23 гривны;
- - заработная плата за время командировки – 30594,77 гривны.
Фактически полученная вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым заработная плата составила 77404,77 гривны.
Начисленная заработная плата – 96155,00 гривен, в том числе:
- - должностной оклад – 96155,00 гривен.
Фактически полученная вице-премьер-министром по восстановлению – министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым заработная плата составила 77404,77 гривны.
Начисленная заработная плата – 96155,00 гривен, в том числе:
- - должностной оклад – 74301,59 гривны;
- - заработная плата за время командировки – 21853,41 гривны.
Фактически полученная министром Кабинета министров Олегом Немчиновым заработная плата составила 72 196,42 гривны.
Начисленная заработная плата – 178914,93 гривны, в том числе:
- - должностной оклад – 87413,64 гривны;
- - отпуск – 2780,57 гривны;
- - материальная помощь на оздоровление – 84350,04 гривны;
- - заработная плата за время командировки – 4370,68 гривны.
Фактически полученная государственным секретарем Кабинета министров Александром Яремой заработная плата составила 110 128,90 гривны.
Начисленная заработная плата – 136806,08 гривны, в том числе:
- - должностной оклад – 71010,55 гривны;
- - надбавка за ранг – 800,00 гривен;
- - надбавка за выслугу лет – 25730,88 гривны;
- - надбавка за работу с тайными документами – 18379,20 гривны;
- - заработная плата за время командировки – 20885,45 гривны.
Зарплаты чиновников
Ранее Министерство финансов обновило данные по оплате труда и численности чиновников .
В феврале средняя зарплата увеличилась до 43 тысяч гривен, а средний должностной оклад до 25 тысяч гривен.
Лидирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – 86 тысяч гривен.
По данным Госстата, среднемесячная номинальная зарплата украинцев в 2023 году составила 17,4 тысячи гривен.