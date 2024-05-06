Кабмин Украины обнародовал данные о зарплатах премьера и вице-премьеров

Кабинет министров обнародовал данные о заработных платах премьера и вице-премьеров за апрель 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

Начисленная заработная плата – 136806,08 гривны, в том числе:

Начисленная заработная плата – 178914,93 гривны, в том числе:

Начисленная заработная плата – 96155,00 гривен, в том числе:

Фактически полученная вице-премьер-министром по восстановлению – министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым заработная плата составила 77404,77 гривны.

Начисленная заработная плата – 96155,00 гривен, в том числе:

Фактически полученная вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым заработная плата составила 77404,77 гривны.

Начисленная заработная плата – 96155,00 гривен, в том числе:

Начисленная заработная плата – 100425,70 гривны, в том числе:

Фактически полученная вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной заработная плата составила 80842,68 гривны.

Начисленная заработная плата – 89698,62 гривны, в том числе:

Начисленная заработная плата – 96155,00 гривен, в том числе:

Зарплаты чиновников

Ранее Министерство финансов обновило данные по оплате труда и численности чиновников .

В феврале средняя зарплата увеличилась до 43 тысяч гривен, а средний должностной оклад до 25 тысяч гривен.

Лидирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – 86 тысяч гривен.

По данным Госстата, среднемесячная номинальная зарплата украинцев в 2023 году составила 17,4 тысячи гривен.