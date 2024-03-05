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Середня зарплата в Україні за рік зросла на 20 доларів і поки що нижча за довоєнний рівень

Україна, Вівторок 05 березня 2024 08:23
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Середня зарплата в Україні за рік зросла на 20 доларів і поки що нижча за довоєнний рівень Фото: середня зарплата в Україні зросла на 19 доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна зарплата українців у 2023 році становить 17 442 гривень. Номінальна зарплата штатних працівників на 17,5% вища, ніж у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

З огляду на офіційний курс НБУ зарплати українців за 2023 рік зросли на 18 доларів до 477 доларів.

Держстат поки що не публікує даних щодо зміни реальної зарплати за 2023 рік, проте відомо, що середньорічна інфляція становила 12,9%. Таким чином реальні зарплати за рік зросли приблизно на 4,6%.

Середня зарплата в Україні за рік зросла на 20 доларів і поки що нижча за довоєнний рівень

Прогнози Кабміну

Восени уряд України прогнозував, що у 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 10,1%.

У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 8,5%.

Крім того, уряд очікує, що зарплата становитиме 25 732 гривень у 2025 році та 30 260 гривень у 2026 році.

Якщо брати прогнозний курс МВФ, доларова зарплата українців у 2024 році становитиме 527 доларів та перевищить рівень довоєнного 2021 року (514 доларів). У 2025 році вона становитиме 559 доларів, у 2026 році - 619 доларів.

Зазначимо, НБУ зафіксував НБУ офіційний курс гривні до долара з 24 лютого на рівні 29,25 гривень за долар і підвищив його на 25% з 21 липня 2022 року до 36,6 гривень за долар. З 3 жовтня НБУ перейшов до режиму гнучкості курсу. За 2023 рік курс долара на готівковому ринку знизився на 5,9% до 37,83 гривень.

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Державна служба статистики Зарплата в Україні
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