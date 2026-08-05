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Главная » Бизнес » Экономика

Правительство срочно созывает встречи с представителями бизнеса, - Корецкий

10:15 05.08.2026 Ср
2 мин
Кабмин планирует подготовить все необходимые решения
aimg Юлия Капитонова
Правительство срочно созывает встречи с представителями бизнеса, - Корецкий Фото: Сергей Корецкий (facebook.com/sergii.koretskyi.page)
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5 августа запланированы экстренные встречи Кабинета министров с представителями украинского бизнеса. Необходимо найти новые эффективные решения на фоне усиления российского террора.

С таким заявлением выступил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Правительство срочно организует встречи с представителями бизнеса и проработает необходимые решения для обеспечения непрерывной работы логистических компаний и торговых предприятий в ответ на российский ракетный террор", - подчеркнул Корецкий.

Правительство срочно созывает встречи с представителями бизнеса, - Корецкий

Последствия атаки РФ на Киев 5 августа (Фото: facebook.com/DSNSKyiv)

По его словам, Минэкономики уже получило соответствующие поручения.

Глава правительства обратил внимание на то, что на этот раз враг применил 28 ракет, а также 115 дронов.

Правительство срочно созывает встречи с представителями бизнеса, - Корецкий

Последствия атаки РФ на Киев 5 августа (Фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Эта массированная атака РФ унесла жизни 17 человек, еще 44 гражданских получили ранения.

"Искренние соболезнования родным и близким погибших", - добавил Корецкий.

Он также уточнил, что противник повредил жилые дома, магазины, складскую и другую гражданскую инфраструктуру.

Правительство срочно созывает встречи с представителями бизнеса, - Корецкий

Последствия атаки РФ на Киев 5 августа (Фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Как отметил глава Кабмина, к ликвидации последствий привлечены 410 спасателей ГСЧС и более 100 единиц специальной техники.

"Россия увеличивает масштабы своего террора и распространяет его на бизнес, обслуживающий миллионы людей. Под ударом оказались украинские предприятия, производства, торговые и логистические комплексы. Никакой военной цели в этих атаках нет - это терроризм!", - подчеркнул Корецкий.

Ранее РБК-Украина рассказывало первые подробности гибели 8 человек в Броварском районе.

Также мы писали, что силы ПВО не смогли остановить вражескую баллистику и другие российские ракеты ночью 5 августа.

Кстати, Владимир Зеленский уже отреагировал на новую атаку РФ и упрекнул союзников.

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