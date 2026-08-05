ua en ru
Ср, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Не встигли на свій останній потяг": що відомо про загибель 8 людей у Броварському районі

09:26 05.08.2026 Ср
2 хв
На станції "Квітневе" Росія вбила найбільше цивільних
aimg Юлія Капітонова
"Не встигли на свій останній потяг": що відомо про загибель 8 людей у Броварському районі Фото: Підрозділи ДСНС працюють на місцях подій (MNSKOB)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Уночі 5 серпня в Броварському районі Київської області загинули восьмеро людей. Вони потрапили під російський удар, коли чекали на потяг.

Про це заявив голова Броварської районної державної адміністрації Віталій Бігун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон "Єдині новини".

"Зараз перебуваю на станції "Квітневе", де у нас, на жаль, найбільше жертв і постраждалих. Учора вночі потяг трохи затримався, і люди не встигли на свій останній потяг. Наразі відомо про вісьмох загиблих", - розповів Бігун.

За його словами, загалом у районі відомо про п'ять локацій, де зафіксовано значні руйнування.

Під удари ворога потрапили логістичні компанії, зокрема Fozzy Food, тобто підприємства, що займаються продуктами харчування.

Окрім того, російські загарбники знову били по цивільній інфраструктурі. Відомо також про пошкодження багатьох житлових будинків.

"Наразі встановлюються обсяг і ступінь пошкоджень. Працюють усі відповідні служби", - додав Бігун.

Він також підтвердив, що ДСНС досі гасить пожежу на одному з найбільших логістичних хабів, який займається вантажоперевезеннями.

"Тому ситуація наразі така: відомо про вісьмох загиблих, троє людей - під питанням, і близько 12 осіб зараз перебувають у лікарні, де їм надають невідкладну медичну допомогу", – підсумував Бігун.

Нагадаємо, минулої ночі Росія знищила ключові логістичні центри "Епіцентру".

Також стало відомо, що ППО не змогла відбити нову ракетну атаку ворога на Україну.

Окрім того, з'ясувалося, що в Києві зросла кількість потерпілих після повітряного нападу ворога.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Київська область Війна Росії проти України Ракетна атака
Новини
На Київщині 14 жертв та близько 30 постраждалих після масованої атаки РФ
На Київщині 14 жертв та близько 30 постраждалих після масованої атаки РФ
Аналітика
Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України
Роман Коткореспондент РБК-Україна Емоції Польщі, торги Угорщини та шпагат Фіцо. Чого чекати від західних сусідів України