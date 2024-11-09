Уряд Тайваню привітав Трампа з обранням президентом таємним листом, - CNN

Зазначається, що листа передали колишньому чиновнику адміністрації Трампа під час приватного обіду.

Ця таємна передача листа різко контрастує з суперечливою телефонною розмовою між Трампом і президентом Тайваню після виборів 2016 року. Вона викликала шок у всьому світі, адже ця розмова зламала десятиліттями усталену політику США щодо Тайваню.

Обидва випадки передачі листа містили однакову мету: привітати нового президента. Однак розбіжності в підходах демонструють, що Тайвань і багато інших країн світу, зараз звертаються до Трампа інакше, ніж у минулому. Вони намагаються розвивати застережливу динаміку у відносинах з новим президентом у перші дні після його перемоги на виборах.

"Минулого разу дехто вважав, що Тайвань начебто скористався Трампом. Тоді урядовці зателефонували політику та порушили десятиліття усталеної політики Вашингтона, за якою нові президенти не розмовляли з Тайванем через повагу США до політики єдиного Китаю", - сказав колишній посадовець адміністрації Трампа.

Однак, за словами колишніх чиновників Трампа, ці контрастні дії також демонструють, що перехідна команда політика більш обдумано ставиться до розмов нового глави Білого дому зі світовими лідерами під час цього перехідного періоду.

Джерела CNN повідомили, що після перемоги на президентських виборах, Трамп не виходив на прямий контакт з урядом Тайваню. Однак, за їхніми словами, дзвінок між лідером Тайваню і Трампом усе ще потенційно може відбутися впродовж перехідного періоду.

Політична специфіка Тайваню

З 1979 року в США діє закон про відносини з Тайванем. Він закріплює співпрацю країн у багатьох сферах, однак не передбачає загальноприйнятих дипломатичних відносин через спірний політичний статус острівної держави - претензію на контроль над нею має Китай.

На початку грудня 2016 року обраний тоді президентом США Дональд Трамп уперше за кілька десятиліть безпосередньо поговорив з тодішнім президентом Тайваню Цай Інвень.

Китай відреагував на цю розмову зі стриманим осудом, а міністр закордонних справ назвав її "дитячим вивертом Тайваню".

Причиною такої реакції є той факт, що Пекін вважає Тайвань своєю провінцією і намагається інтегрувати острів із материковим Китаєм, використовуючи дипломатичний і військовий тиск.

Тайвань функціонує як незалежна держава з власним урядом, економікою та армією, хоча офіційно не проголошує незалежність, щоб уникнути ескалації конфлікту з Пекіном. У 2022 році уряд країни взяв курс на зближення з країнами Заходу.

Однак Китай також не перший рік погрожує острівній державі військовим вторгненням та окупацією. За президентства Джо Байдена у США заявили про намір надати військову допомогу Тайваню в разі вторгнення Китаю, що підвищує ризик прямого зіткнення двох світових гегемонів.