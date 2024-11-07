Зеленський поговорив із Трампом: про що домовилися
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Трампом. Український лідер зазначив, що їхня розмова була відмінною і вони мають домовленості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента у соцмережі Х (колишній Twitter).
"Провів чудову телефонну розмову з президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою - цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину й команду за їхню прекрасну роботу", - повідомив президент.
Зеленський додав, що разом із Трампом вони домовилися підтримувати тісний діалог та "розвивати нашу співпрацю" між країнами.
"Сильне та непохитне лідерство США життєво важливе для світу та для справедливого миру", - додав глава держави.
Нагадаємо, що близько двох місяців тому Трамп заявив, що буквально тієї самої ночі, як стане відомо про його перемогу, він зателефонує президенту України Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну, після чого "ми укладемо угоду протягом 24 годин". Мова йшла про завершення війни в Україні за одну добу, про що Трамп неодноразово говорив під час своєї передвиборчої кампанії.
Також зазначимо, що Зеленський ще вранці 6 листопада привітав Трампа з перемогою на виборах, опублікувавши пост у соцмережі Х. У своєму пості президент наголосив, що цінує прихильність республіканця до підходу "мир через силу", який "може реально наблизити справедливий мир в Україні".
В цій же публікації глава держави додав, що наша країна очікує "епоху сильних США" під керівництвом президента Трампа, а також розраховує на подальшу потужну двопартійну підтримку України.
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