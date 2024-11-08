В ООН стурбовані поверненням Трампа до Білого дому, - Reuters
Організація Об'єднаних Націй стурбована перемогою Дональда Трампа на виборах у США. Для цього є декілька причин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Основне побоювання ООН полягає у тому, чи може Трамп скоротити фінансування Організації Об'єднаних Націй. Крім того, Вашингтон може вийти з ключових міжнародних угод та інституцій, включно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Паризькою угодою щодо клімату.
Якщо США відступлять від мандата ООН, це може відкрити двері Китаю. Джерела видання зазначають, що Китай може "представити себе прихильником номер один багатосторонності".
Наразі США є найбільшим донором ООН, другому місці - Китай. На частку Вашингтона припадає 22% основного бюджету ООН та 27% бюджету миротворчих операцій.
Зазначається, що адміністрація президента Джо Байдена заборгувала 995 млн доларів за основним бюджетом ООН і 862 млн - за бюджетом миротворчих операцій. Якщо США скоротять фінансування організації, основні роботи стануть неможливими.
У команді генсека ООН Антоніу Гутерріша вважають, що наступний рік буде надзвичайно важким.
Трамп виграв вибори
Нагадаємо, 5 листопада у США відбулися вибори. Перемогу здобув республіканець Дональд Трамп. Його опонентка Камала Гарріс вже визнала свою поразку. Крім того, Республіканська партія отримала більшість у Сенаті.
Трамп вже оголосив себе новообраним президентом. На першому мітингу після виборів він зробив декілька заяв, зокрема пообіцяв зупинити всі війни.
Президент України Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели телефонну розмову. Вони обговорили можливу подальшу співпрацю між країнами.
Чого можна очікувати від президентства Трампа - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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