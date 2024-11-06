Суперечливі заяви про війну та НАТО. Що чекати від президента Трампа

Дональд Трамп перемагає на виборах у США і після інавгурації у січні 2025 року офіційно стане президентом. У ході передвиборчої кампанії республіканець різко висловлювався про НАТО та війни у ​​світі, зокрема в Україні.

Які заяви робив Трамп і чи є "ризик" від його президентства – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

ЗМІСТ

Під час свого першого президентського терміну Трамп зберігав підтримку України. Зокрема, сам він надав комплекси "Джевелін". Разом з тим, під час передвиборчої кампанії, політик робив суперечливі заяви і щодо Києва, і щодо світової політики загалом.

Чому Трамп говорив про вихід з НАТО

Виступаючи у своєму виборчому штабі після завершення виборів, Трамп заявив, про плани щодо конфліктів у світі.

"Я не маю наміру розпочинати війни, я планую, навпаки, покласти край війнам", – сказав політик.

В ході свого першого президентського терміну Трамп заявляв, що членам НАТО потрібно збільшувати видатки на оборону. А вже під час передвиборчої кампанії, 10 лютого на мітингу в Південній Кароліні він розповів, як в ході свого президентства погрожував країнам НАТО, що США не захищатимуть тих, хто не сплачує членських внесків.

"Я б заохотив Росію робити все, що вона, чорт забирай, забажає", – заявив Трамп.

Оскільки колективний захист від агресії є основою НАТО, відмова США від своїх зобов'язань де-факто означала б розвал альянсу.

Однак за тиждень до виборів, кандидат у віце-президенти Трампа Джей Д. Венс в інтерв'ю NBC News заявив, що Трамп не має наміру виходити з НАТО.

"Він (Трамп - ред.) хоче, щоб ми залишалися в НАТО", - заявив політик.

За словами Венса, Трамп як і раніше хоче, щоб країни НАТО дійсно "несли свою частку оборонного тягаря".

Як Трамп хоче закінчити війну в Україні

Трамп ще в ході свого першого президентського терміну зустрічався із російським диктатором Володимиром Путіним і та президентом України Володимиром Зеленським.

Під час підготовки до виборів він також заявляв, що має "хороші стосунки" з кремлівським лідером.

Політик кілька разів підкреслював, що у разі його обрання президентом він "виведе Америку з війни" та швидко закінчить конфлікт телефонними дзвінками до президентів РФ та України.

“Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям: Путіну та Зеленському. Ми укладемо угоду протягом 24 годин", - заявив Трамп 7 вересня.

20 жовтня в інтерв’ю The Wall Street Journal Трамп розповів, що погрожував Путіну завдати удару по Москві, якщо той продовжуватиме переслідувати Україну. Трамп не уточнив, коли і за яких обставин відбулася його розмова з Путіним.

Одним зі способів завершення війни Трамп назвав зниження цін на енергоносії вдвічі чи більше протягом року після вступу на посаду: На його думку, "Путін не зможе воювати з нафтою по 40 доларів".

27 вересня Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом у Нью-Йорку та презентував йому український план перемоги. Після зустрічі Трамп заявив про важливість "швидкої та чесної для всіх угоди".

"Я багато чого дізнався, але я думаю, що я не змінив думку, тому що ми обидва хочемо, щоб війна закінчилася, ми хочемо чесної угоди і вона буде чесною. Я думаю вона станеться у потрібний час”, - заявив Трамп після зустрічі.

Навіщо Трампу закон щодо Китаю

Трамп неодноразово заявляв, що головним зовнішньополітичним викликом для США є Китай. на думку Трампа, Китай з одного боку, створює нові загрози для світу. З іншого, підриває економіку США та забирає робочі місця в американців.

Так, під час мітингу 27 жовтня в Нью-Йорку політик заявив, що "запровадить Закон Трампа про взаємну торгівлю, тобто якщо Китай чи будь-яка інша країна запровадить на нас 100 або 200% податок чи митний тариф, ми (США - ред.) введемо на них 100 чи 200% податок чи тариф", - анонсував політик.

Щодо захисту Тайваню від можливої агресії Китаю, 20 жовтня в інтерв'ю Wall Street Journal Трамп зазначив, що йому не доведеться використовувати військову силу, щоб запобігти блокаді Тайваню, тому що президент Сі "поважає мене і знає, що я божевільний".