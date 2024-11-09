Правительство Тайваня поздравило Трампа с избранием президентом тайным письмом, - CNN

Отмечается, что письмо передали бывшему чиновнику администрации Трампа во время частного обеда.

Эта тайная передача письма резко контрастирует с противоречивым телефонным разговором между Трампом и президентом Тайваня после выборов 2016 года. Он вызвал шок во всем мире, ведь этот разговор сломал десятилетиями устоявшуюся политику США в отношении Тайваня.

Оба случая передачи письма содержали одинаковую цель: поздравить нового президента. Но различия в подходах демонстрируют, что Тайвань и многие другие страны мира, сейчас обращаются к Трампу иначе, чем в прошлом. Они пытаются развивать предупредительную динамику в отношениях с новым президентом в первые дни после его победы на выборах.

"В прошлый раз кое-кто считал, что Тайвань якобы воспользовался Трампом. Тогда чиновники позвонили политику и нарушили десятилетия устоявшейся политики Вашингтона, по которой новые президенты не разговаривали с Тайванем из-за уважения США к политике единого Китая", - сказал бывший чиновник администрации Трампа.

Однако, по словам бывших чиновников Трампа, эти контрастные действия также демонстрируют, что переходная команда политика более обдуманно относится к разговорам нового главы Белого дома с мировыми лидерами во время этого переходного периода.

Источники CNN сообщили, что после победы на президентских выборах, Трамп не выходил на прямой контакт с правительством Тайваня. Однако, по их словам, звонок между лидером Тайваня и Трампом все еще потенциально может состояться в течение переходного периода.

Политическая специфика Тайваня

С 1979 года в США действует закон об отношениях с Тайванем. Он закрепляет сотрудничество стран во многих сферах, но не предусматривает общепринятых дипломатических отношений из-за спорного политического статуса островного государства - претензию на контроль над ним имеет Китай.

В начале декабря 2016 года избранный тогда президентом США Дональд Трамп впервые за несколько десятилетий напрямую поговорил с тогдашним президентом Тайваня Цай Инвэнь.

Китай отреагировал на этот разговор со сдержанным осуждением, а министр иностранных дел назвал его "детской уловкой Тайваня".

Причиной такой реакции является тот факт, что Пекин считает Тайвань своей провинцией и пытается интегрировать остров с материковым Китаем, используя дипломатическое и военное давление.

Тайвань функционирует как независимое государство с собственным правительством, экономикой и армией, хотя официально не провозглашает независимость, чтобы избежать эскалации конфликта с Пекином. В 2022 году правительство страны взяло курс на сближение со странами Запада.

Однако Китай также не первый год угрожает островному государству военным вторжением и оккупацией. При президентстве Джо Байдена в США заявили о намерении оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения Китая, что повышает риск прямого столкновения двух мировых гегемонов.