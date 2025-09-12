Долар подешевшав після двох днів зростання

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зниження протягом двох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 15 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2838 гривень за 1 долар (-0,0289 грн).

bank.gov.ua Офіційний курс євро становитиме 48,3929 гривень за 1 євро (+0,1190 грн).

bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс впав на 9 копійок до 41,24-41,27 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com На готівковому ринку долар не змінився - 41,60 гривень, євро зріс до 48,80 гривень.