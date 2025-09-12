ua en ru
Пт, 12 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Долар подешевшав після двох днів зростання

Україна, П'ятниця 12 вересня 2025 15:38
UA EN RU
Долар подешевшав після двох днів зростання Фото: курс долара впав на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зниження протягом двох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 15 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2838 гривень за 1 долар (-0,0289 грн).
Долар подешевшав після двох днів зростання

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,3929 гривень за 1 євро (+0,1190 грн).
Долар подешевшав після двох днів зростання

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 9 копійок до 41,24-41,27 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар подешевшав після двох днів зростання

udinform.com

На готівковому ринку долар не змінився - 41,60 гривень, євро зріс до 48,80 гривень.

Стабільний курс

Курс НБУ не змінився за останній рік: на 15 вересня 2024 року він становив 41,27 гривень за 1 долар. Однак восени минулого року долар подорожчав і наприкінці року сягнув 42 гривень. Аналітики припускають, що цього року сезонна девальвація повториться.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
Новини
Трамп нарешті вирішив дотиснути Росію, але тепер найскладніше, - Politico
Трамп нарешті вирішив дотиснути Росію, але тепер найскладніше, - Politico
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії