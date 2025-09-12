Долар подешевшав після двох днів зростання
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зниження протягом двох днів поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 15 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2838 гривень за 1 долар (-0,0289 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,3929 гривень за 1 євро (+0,1190 грн).
На міжбанку сьогодні курс впав на 9 копійок до 41,24-41,27 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
На готівковому ринку долар не змінився - 41,60 гривень, євро зріс до 48,80 гривень.
Стабільний курс
Курс НБУ не змінився за останній рік: на 15 вересня 2024 року він становив 41,27 гривень за 1 долар. Однак восени минулого року долар подорожчав і наприкінці року сягнув 42 гривень. Аналітики припускають, що цього року сезонна девальвація повториться.