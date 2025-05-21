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Мінфін готує бюджетну декларацію на 3 роки: що буде з курсом долара

Україна, Середа 21 травня 2025 08:20
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Мінфін готує бюджетну декларацію на 3 роки: що буде з курсом долара Фото: Курс долара до кінця року може зрости до 43,7 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів України готує бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Проєкт документа містить макропрогноз Мінекономіки від середини квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, поки в проєкті бюджетної декларації наступні цифри:

Середній курс гривні до долара США:

  • у 2025 році - 43,3 гривень (43,7 гривень - на грудень)
  • у 2026 році - 44,7 гривень (44,8 гривень - на грудень)
  • у 2027 році - 45,2 гривень (45,3 гривень - на грудень)
  • у 2028 році - 45,6 гривень (45,8 гривень - на грудень).

Железняк нагадав, що бюджетну декларацію має уряд схвалити до 1 червня. "Тому ще щось може змінитися, але не думаю що суттєво", - додав він.

Зміна прогнозу

Такими чином, очікування щодо курсу долара покращилися в порівнянні з бюджетною декларацією на 2025-2027 роки, затвердженою влітку 2024 року.

Минулого року уряд очікував зростання середнього курсу долара:

  • у 2025 році до 45,0 гривень (45,6 гривень на грудень),
  • у 2026 році до 46,5 гривень (45,9 гривень на грудень),
  • у 2027 році до 46,4 гривень (46,2 гривень на грудень).

Прогнози щодо курсу

Нагадаємо, Україна цьогоріч отримає рекордну міжнародну допомогу, через що прогнози щодо курсу долара змінюються.

Міжнародний валютний фонд у квітні істотно поліпшив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе у 2025 році 42,5 грн/долар (прогноз за жовтень минулого року - 45,0 грн/долар).

НБУ встановив на 21 травня 2025 року курс на рівні 41,48 грн/долар.

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