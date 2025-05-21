Мінфін готує бюджетну декларацію на 3 роки: що буде з курсом долара

Міністерство фінансів України готує бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Проєкт документа містить макропрогноз Мінекономіки від середини квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

За його даними, поки в проєкті бюджетної декларації наступні цифри:

Середній курс гривні до долара США:

у 2025 році - 43,3 гривень (43,7 гривень - на грудень)

у 2026 році - 44,7 гривень (44,8 гривень - на грудень)

у 2027 році - 45,2 гривень (45,3 гривень - на грудень)

у 2028 році - 45,6 гривень (45,8 гривень - на грудень).

Железняк нагадав, що бюджетну декларацію має уряд схвалити до 1 червня. "Тому ще щось може змінитися, але не думаю що суттєво", - додав він.

Зміна прогнозу

Такими чином, очікування щодо курсу долара покращилися в порівнянні з бюджетною декларацією на 2025-2027 роки, затвердженою влітку 2024 року.

Минулого року уряд очікував зростання середнього курсу долара: