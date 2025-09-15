Майже 50 гривень: у проєкт держбюджету-2026 вперше заклали прогноз курсу євро

Кабінет міністрів в проєкті держбюджету на 2026 рік заклав прогноз середнього офіційного курсу гривні до євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкту бюджету на 2026 рік (№ 14000 ).

У додатку "Прогнозний розрахунок акцизного податку з електричної енергії на 2026 рік" прогнозується, що у 2025 році середній курс становитиме 45,8 грн/євро, у 2026 році - 49,4 грн/євро.



Відзначимо, багато ставок акцизів Україні збирається саме в євро. Проте проєкти держбюджету раніше не містили прогнозних показників щодо євро.

Як бюджетний курс долара, цей курс євро не впливає на рішення НБУ щодо офіційного курсу. Саме центробанк відповідає за валютний курс.