Кабмін затвердив прогноз курсу долара до гривні на три роки
Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки заклав незначне зростання курсу долара до гривні. Це базовий прогноз, який передбачає істотне поліпшення безпекової ситуації з 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 червня 2025 року № 774.
Документ містить Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України та окремі допущення на 2026-2028 роки. Цей прогноз підготовлено Мінекономіки.
Згідно з прогнозом, середній курс долара становитиме:
- у 2026 році - 44,7 гривень (44,8 гривень - на грудень)
- у 2027 році - 45,2 гривень (45,3 гривень - на грудень)
- у 2028 році - 45,6 гривень (45,8 гривень - на грудень).
Як наголошується в Бюджетній декларації, ситуація на валютному ринку залишається контрольованою: за підсумками травня 2025 року середньомісячне значення обмінного курсу становило 41,5 гривні за долар, а в середньому за 2024 рік. 40,2 гривні за долар.
"Станом на кінець травня 2025 року міжнародні резерви України становили 44,5 млрд доларів США. Рекордний рівень резервів зумовлений значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів", - ідеться в документі.
Зміна прогнозу
Таким чином, очікування щодо курсу долара покращилися порівняно з бюджетною декларацією на 2025-2027 роки, затвердженою влітку 2024 року.
Минулого року уряд очікував зростання середнього курсу долара:
- у 2025 році до 45,0 гривень (45,6 гривень на грудень),
- у 2026 році до 46,5 гривень (45,9 гривень на грудень),
- у 2027 році до 46,4 гривень (46,2 гривень на грудень).
Бюджетний курс
До держбюджету на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45 грн/долар і 45,6 на грудень. Водночас у квітні Мінекономіки значно поліпшило прогноз щодо курсу долара. Очікується, що середньорічний курс у 2025 році буде на рівні 43,3 грн/долар (43,7 гривень - на грудень).
Однак цей показник не є ані орієнтиром, ані прогнозом для НБУ, який в Україні відповідає за валютно-курсову політику.
Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, валютно-курсова політика НБУ насамперед націлена на забезпечення монетарних цілей. За його словами, про бюджетний показник курсу гривні до долара "не є якимось дороговказом для Національного банку".
Курс практично не змінюється з кінця липня минулого року і на 1 липня 2025 року становить 41,77 грн/долар.
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