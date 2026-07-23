Уряд скасував рішення Кабміну Свириденко щодо бронювання

Новий Кабінет міністрів України скасував постанови попереднього уряду, які передбачали створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних.

Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

Так, уряд Сергія Корецького скасував постанову від 8 липня "Деякі питання утворення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час". Варто зазначити, що вона не була оприлюднена.

Нещодавно з'ясувалося, що вказаний Коордцентр мав би діяти як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабміну.

Серед його ключових завдань:

координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання;

розгляд пропозицій держорганів щодо визнання підприємств, установ і організацій критично важливими для економіки, життєдіяльності населення.

Також вказано, що державним органам потрібно було б враховувати рекомендації Коордцентру під час ухвалення рішень про критичну важливість підприємств.

Ця ідея уряду Юлія Свириденко одразу опинилися у центрі уваги суспільства та спровокувала активні дискусії щодо доцільності такого дорадчого органу.

Згодом з'ясувалося, під час доопрацювання вищезазначеної постанови головним розробником не враховано зауваження:

Міністерства енергетики;

Міністерства внутрішніх справ;

Міністерства юстиції;

Міністерства розвитку громад та територій;

Служби безпеки України.

Враховуючи всі згадані фактори, новий уряд Корецького вирішив скасувати постанову про утворення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних.

Координаційний центр з організації бронювання військовозобов'язаних створювати не будуть (Фото: facebook.com/FediiencoAlexandr)