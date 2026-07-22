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Кабмін скасує рішення уряду Свириденко щодо бронювання: про що мова

17:27 22.07.2026 Ср
2 хв
Минулий уряд ухвалив зміни в бронюванні на початку липня, тепер їх переглянуть
aimg Валерія Абабіна
Кабмін скасує рішення уряду Свириденко щодо бронювання: про що мова Фото: уряд скасовує Координаційний центр з бронювання (facebook.com Vinnica omvk)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

На своєму сьогоднішньому засіданні Кабмін може скасувати рішення попереднього уряду про створення Координаційного центру з питань бронювання військовозобов'язаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народну депутатку Ольгу Василевську-Смаглюк у Telegram.

Постанова уряду про створення Координаційного центру з питань бронювання датована 8 липня. Тоді планувалося, що центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган при Кабміні.

Він мав координуватиме роботу державних органів під час бронювання військовозобов'язаних та розглядатиме пропозиції щодо визнання підприємств критично важливими.

Наступного дня новина з сайту Мінекономіки зникла - без офіційного пояснення.

Що каже нардепка

Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що Кабмін на сьогоднішньому засіданні скасує рішення попереднього уряду від 8 липня про створення цього центру. За її словами, ініціатива викликала широкий резонанс - бізнес та експерти побоювалися, що новий орган ускладнить процедуру бронювання та зробить її менш прозорою.

"Довелось відкотити назад", - зазначила Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, попередній Кабмін ухвалив постанову про створення Координаційного центру з питань бронювання.

Центр мав діяти як тимчасовий консультативно-дорадчий орган при уряді - координувати роботу державних органів та розглядати пропозиції щодо визнання підприємств критично важливими.

Ба більше, державні органи мали обов'язково враховувати рекомендації центру, коли ухвалюватимуть рішення про надання бізнесу статусу критично важливого.

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