Кабмін скасує рішення уряду Свириденко щодо бронювання: про що мова
На своєму сьогоднішньому засіданні Кабмін може скасувати рішення попереднього уряду про створення Координаційного центру з питань бронювання військовозобов'язаних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народну депутатку Ольгу Василевську-Смаглюк у Telegram.
Постанова уряду про створення Координаційного центру з питань бронювання датована 8 липня. Тоді планувалося, що центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган при Кабміні.
Він мав координуватиме роботу державних органів під час бронювання військовозобов'язаних та розглядатиме пропозиції щодо визнання підприємств критично важливими.
Наступного дня новина з сайту Мінекономіки зникла - без офіційного пояснення.
Що каже нардепка
Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що Кабмін на сьогоднішньому засіданні скасує рішення попереднього уряду від 8 липня про створення цього центру. За її словами, ініціатива викликала широкий резонанс - бізнес та експерти побоювалися, що новий орган ускладнить процедуру бронювання та зробить її менш прозорою.
"Довелось відкотити назад", - зазначила Василевська-Смаглюк.
Нагадаємо, попередній Кабмін ухвалив постанову про створення Координаційного центру з питань бронювання.
Центр мав діяти як тимчасовий консультативно-дорадчий орган при уряді - координувати роботу державних органів та розглядати пропозиції щодо визнання підприємств критично важливими.
Ба більше, державні органи мали обов'язково враховувати рекомендації центру, коли ухвалюватимуть рішення про надання бізнесу статусу критично важливого.