Корецький анонсував аудит Кабміну, недоцільне - ліквідують
В Україні оновлять кадрову політику уряду та змінять підходи до роботи міністерств. Крім того, Найближчими днями відбудеться аналіз їхньої діяльності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського та допис прем'єр-міністра Сергія Корецького.
Глава держави за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким повідомив, що вони визначили оновлені підходи до кадрової політики Кабміну, а також зміни, які мають відбутись в міністерствах.
"Першими пріоритетами на цей час є чесна фіксація зробленого в рамках виконання планів стійкості областей і громад та на початок серпня максимальне прискорення виконання", - зазначив президент.
Корецький повідомив, що доручив до 27 липня підготувати пропозиції щодо проведення аналізу всіх міністерств, до якого можуть залучити Держаудитслужбу. Метою є верифікація поточного стану справ, зокрема виконання програм держбюджету, реалізації планів стійкості та інших напрямів роботи.
"Крім того, у двотижневий строк кожне міністерство має подати пропозиції щодо актуалізації комісій, комітетів, робочих груп, координаційних центрів та інших допоміжних органів - оновлення складу, переформатування або ліквідації у разі недоцільності подальшої роботи", - наголосив прем'єр.
Ліквідація російських обстрілів
Зеленський також заслухав доповідь прем'єра щодо ліквідації наслідків російських обстрілів та завдань в Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях.
"Важливо, що триває робота з партнерами для гарантування фінансової стійкості України, реалізації оборонних домовленостей з партнерами та прискорення виробництва, закупівель і постачання зброї, яка необхідна першочергово", - зазначив глава держави.
Він додав, що Корецький разом із командою готує офіційну програму діяльності уряду України. Очікується, що документ буде представлено вже найближчим часом.
Нагадаємо, 20 липня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову із Сергієм Корецьким. Вона повідомила, що спілкування було "добрим".
Зазначимо, після призначення Корецький заявив, що головним пріоритетом нового уряду стане повне забезпечення потреб Сил оборони України, а також масштабне нарощування потенціалу вітчизняного ОПК.