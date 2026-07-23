Правительство отменило решение Кабмина Свириденко по бронированию

Новый Кабинет министров Украины отменил постановления предыдущего правительства, которые предусматривали создание Координационного центра по организации бронирования военнообязанных.

Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

Так, правительство Сергея Корецкого отменило постановление от 8 июля "Некоторые вопросы образования Координационного центра по организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время". Следует отметить, что оно не было обнародовано.

Недавно выяснилось, что указанный Коордцентр должен был действовать как временный консультативно-совещательный орган Кабмина.

Среди его ключевых задач:

координация государственных органов и поиск решений для проблемных ситуаций по вопросам бронирования;

рассмотрение предложений госорганов по признанию предприятий, учреждений и организаций критически важным для экономики, жизнедеятельности населения.

Также указано, что государственным органам нужно было бы учитывать рекомендации Коордцентра при принятии решений о критической важности предприятий.

Эта идея правительства Юлия Свириденко сразу оказалась в центре внимания общества и спровоцировала активные дискуссии касательно целесообразности такого совещательного органа.

Впоследствии выяснилось, что при доработке вышеупомянутого постановления главным разработчиком не учтены замечания:

Министерства энергетики;

Министерства внутренних дел;

Министерство юстиции;

Министерства развития общин и территорий;

Службы безопасности Украины.

Учитывая все упомянутые факторы, новое правительство Корецкого решило отменить постановление о создании Координационного центра по организации бронирования военнообязанных.

Координационный центр по организации бронирования военнообязанных создавать не будут (Фото: facebook.com/FediiencoAlexandr)