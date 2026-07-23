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Правительство отменило решение Кабмина Свириденко по бронированию

10:32 23.07.2026 Чт
2 мин
Для этого есть несколько конкретных причин
aimg Юлия Капитонова
Правительство отменило решение Кабмина Свириденко по бронированию Фото: Правительство Корецкого отменило постановление от 8 июля (facebook.com/KabminUA)
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Новый Кабинет министров Украины отменил постановления предыдущего правительства, которые предусматривали создание Координационного центра по организации бронирования военнообязанных.

Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

Так, правительство Сергея Корецкого отменило постановление от 8 июля "Некоторые вопросы образования Координационного центра по организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время". Следует отметить, что оно не было обнародовано.

Недавно выяснилось, что указанный Коордцентр должен был действовать как временный консультативно-совещательный орган Кабмина.

Среди его ключевых задач:

  • координация государственных органов и поиск решений для проблемных ситуаций по вопросам бронирования;
  • рассмотрение предложений госорганов по признанию предприятий, учреждений и организаций критически важным для экономики, жизнедеятельности населения.

Также указано, что государственным органам нужно было бы учитывать рекомендации Коордцентра при принятии решений о критической важности предприятий.

Эта идея правительства Юлия Свириденко сразу оказалась в центре внимания общества и спровоцировала активные дискуссии касательно целесообразности такого совещательного органа.

Впоследствии выяснилось, что при доработке вышеупомянутого постановления главным разработчиком не учтены замечания:

  • Министерства энергетики;
  • Министерства внутренних дел;
  • Министерство юстиции;
  • Министерства развития общин и территорий;
  • Службы безопасности Украины.

Учитывая все упомянутые факторы, новое правительство Корецкого решило отменить постановление о создании Координационного центра по организации бронирования военнообязанных.

Правительство отменило решение Кабмина Свириденко по бронированиюКоординационный центр по организации бронирования военнообязанных создавать не будут (Фото: facebook.com/FediiencoAlexandr)

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин отменит решение правительства Свириденко о бронировании.

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Более того, недавно новый глава Кабмина назвал свой ключевой приоритет на посту.

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