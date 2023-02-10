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Уряд схвалив залучення гранту від США і фінансової допомоги від країн єврозони, - Шмигаль

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Україна, П'ятниця 10 лютого 2023 18:24
Уряд схвалив залучення гранту від США і фінансової допомоги від країн єврозони, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

На сьогоднішньому засіданні уряд України схвалив міжнародну фінансову допомогу, яку продовжують надавати країні партнери і союзники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Як зауважив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це фінансова допомога українському бюджету, аби платити пенсії, субсидії, зарплати лікарям та вчителям, допомогу внутрішньо переміщеним особам.

"Сьогодні уряд схвалив рішення про залучення гранту від Сполучених Штатів в розмірі 6 млрд доларів. Це кошти, які ми так само спрямуємо на соціальні програми, освіту, медицину. Відповідний грант надійде через фонд донорів, який адмініструють Міжнародний банк реконструкції та розвитку та Міжнародна асоціація розвитку. Також через цей фонд буде надано грант у розмірі 165 млн доларів від низки європейських країн", - підкреслив очільник уряду.

Крім того, він наголосив, що від початку 2023 року наші міжнародні партнери вже надали Україні 4,2 млрд доларів.

"Загалом для фінансування дефіциту бюджету нам потрібно цьогоріч 38 млрд доларів", - уточнив Шмигаль.

Днями РБК-Україна повідомляло, що державний бюджет України зберігає вже 17 млрд гривень заарештованих російських активів, які заплановано спрямувати на відновлення інфраструктури країни.

Нещодавно ми писали, що уряд України назвав основні пріоритети програми швидкого відновлення.

Крім того, нагадаємо з посиланням на експертів у статті GMK Center, що у ході війни багато промислових підприємств України було пошкоджено або знищено, а ті, що залишилися, мають великі проблеми з обіговими коштами, попитом і логістикою. Це загрожує повоєнною деіндустріалізацією країни, і влада має вжити заходів.

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Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль
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