Україні загрожує деіндустріалізація, заходів потрібно вживати вже зараз, - експерти

У ході війни багато промислових підприємств України було пошкоджено або знищено, а ті, що залишилися, мають великі проблеми з оборотними коштами, попитом і логістикою. Це загрожує повоєнною деіндустріалізацією країни, і влада має вжити заходів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експертів у статті GMK Center .

Експерти наголошують: для розвитку промисловості потрібно використовувати набір інструментів та стимулів, які показали свою ефективність в інших країнах.

На думку нардепа Дмитра Кисельевського, сприяти створенню виробництв навіть під час війни можуть такі інструменти: страхування військових ризиків, доступ до довгих і дешевих грошей, компенсація витрат на капітальні інвестиції за допомогою податків, стимулювання експорту переробної промисловості, розширення застосування локалізації у держзакупівлях та розвиток індустріальних парків .

Окремої уваги, наголошує Киселевський, потребує сектор військово-промислового комплексу.

За словами директора індустріального парку "Біла Церква" Андрія Ропицького, Україна має всі передумови для нової хвилі індустріалізації. Адже, хоча виробничі компанії значно втратили у доходах та знизили обсяги виробництва, вони з оптимізмом дивляться на терміни виходу на довоєнний рівень виробництва найближчими роками, особливо якщо їм буде надано грантову допомогу чи державну фінансову підтримку.

"Потрібна держпідтримка вітчизняного виробника: завдяки закону про локалізації, місцева складова у вартості сировини, матеріалів, вузлів та агрегатів, що закуповуються за держрахунок, має бути не менше 15%. Цей механізм підтримки дасть поштовх для розвитку переробної промисловості, залучення інвестицій та створення близько 60 тис. нових робочих місць", - наголошує Ропицький.

Також, на його думку, слід стимулювати вихід товарів українського виробництва на європейські ринки.

Нагадаємо, раніше президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков зазначив, що зараз ГМК сектор перебуває у стані важкої кризи, і потребує відновлення державної підтримки, у тому числі - у питаннях тарифної політики, яка має бути послідовною та передбачуваною.