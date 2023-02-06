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Уряд України назвав основні пріоритети програми швидкого відновлення: інфографіка

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Україна, Понеділок 06 лютого 2023 16:35
Уряд України назвав основні пріоритети програми швидкого відновлення: інфографіка Фото: програма "швидкого відновлення" України передбачає широкий спектр дій (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Кабінет міністрів України назвав основні пріоритети програми "швидкого відновлення", яка розпочинається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Уряд online.

"Вже зараз стартує програма відновлення України. На це у 2023 році потрібно 17 млрд доларів", - йдеться у повідомленні.

Серед пріоритетних напрямів уряд назвав:

  • енергетику - відновлення об'єктів енергогенерації і децентралізація української енергосистеми;
  • житло - відбудова житлового фонду країни;
  • гуманітарне розмінування;
  • відновлення критичної і соціальної інфраструктури;
  • допомогу приватному сектору.

Уряд України назвав основні пріоритети програми швидкого відновлення: інфографіка

Крім того, визначено джерела ресурсів фінансування "швидкого відновлення": конфісковані російські активи, кошти українського бюджети, кошти країн-партнерів і міжнародних фінансових організацій; пожертви приватних осіб і компаній.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що економіка України за підсумками 2022 року скоротилася більш ніж на 35% через повномасштабне російське вторгнення. Щомісячний дефіцит бюджету країни оцінюється у 5 млрд доларів.

Крім того, ми писали з посиланням на експертів у статті GMK Center, що у ході війни багато промислових підприємств України було пошкоджено або знищено, а ті, що залишилися, мають великі проблеми з обіговими коштами, попитом і логістикою. Це загрожує повоєнною деіндустріалізацією країни, і влада має вжити заходів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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