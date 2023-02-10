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Правительство одобрило привлечение гранта от США и финпомощи от стран еврозоны, - Шмыгаль

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Украина, Пятница 10 февраля 2023 18:24
Правительство одобрило привлечение гранта от США и финпомощи от стран еврозоны, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

На сегодняшнем заседании правительство Украины одобрило международную финансовую помощь, которую продолжают оказывать стране партнеры и союзники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, это финансовая помощь украинскому бюджету, чтобы платить пенсии, субсидии, зарплаты врачам и учителям, помощь внутриперемещенным лицам.

"Сегодня правительство одобрило решение о привлечении гранта от Соединенных Штатов в размере 6 млрд долларов. Это средства, которые мы также направим на социальные программы, образование, медицину. Соответствующий грант поступит через фонд доноров, который администрируют Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития. Также через этот фонд будет предоставлен грант в размере 165 млн долларов от ряда европейских стран", - подчеркнул глава правительства.

Кроме того, он отметил, что с начала 2023 года наши международные партнеры уже выделили Украине 4,2 млрд долларов.

"В целом для финансирования дефицита бюджета нам нужно в этом году 38 млрд долларов", - уточнил Шмигаль.

На днях РБК-Украина сообщало, что государственный бюджет Украины хранит уже 17 млрд гривен арестованных российских активов, которые запланировано направить на восстановление инфраструктуры страны.

Недавно мы писали, что правительство Украины назвало основные приоритеты программы быстрого обновления.

Кроме того, напомним со ссылкой на экспертов в статье GMK Center, что в ходе войны многие промышленные предприятия Украины были повреждены или уничтожены, а оставшиеся имеют большие проблемы с оборотными средствами, спросом и логистикой. Это чревато послевоенной деиндустриализацией страны, и власти должны принять меры.

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль
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