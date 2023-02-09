Скільки російських активів конфісковано на відновлення України: відповідь Шмигаля

Державний бюджет України зберігає вже 17 млрд гривень заарештованих російських активів, які заплановано спрямувати на відновлення інфраструктури країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Прем'єр зазначив сьогодні, 9 лютого, на селекторній нараді з очільниками Житомирської, Київської, Сумської та Чернігівської ОВА, що ще 35,5 млрд гривень від доходів Нацбанку заклали у відповідний фонд відновлення.

Крім того, уряд очікує 1,5 млрд доларів від США на пріоритетне відновлення житла та критичної інфраструктури.

"Дав доручення ОВА в координації з Агентством відновлення та інфраструктурних проєктів розробити проєктно-кошторисні документації для капітального ремонту пошкодженого житла та критичної інфраструктури", - пояснив Шмигаль.

Очільник уряду наголосив, що відновлення житла та критичної інфраструктури має розпочатися невідкладно.