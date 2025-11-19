Уряд призначив в.о. міністра юстиції України

До призначення т.в.о. міністра юстиції України Сугак обіймала посаду заступниці ексголови Мін’юсту Германа Галущенка з питань європейської інтеграції.

Що відомо про Людмилу Сугак

Сугак почала робити кар'єру в органах влади з липня 2010 року - до цього вона обіймала посади ведучого та головного спеціаліста виконавчого апарату Київської облради. Після цього вона обіймала такі ж посади в Міністерстві юстиції.

Протягом року Сугак була помічницею народного депутата VII скликання Володимира Вечерко з тодішньої фракції "Партії регіонів". У лютому 2014 вона повернулася до Мін'юсту, де дослужилася до посади заступниці начальника відділу європейської інтеграції центрального апарату відомства.

З травня 2017 по липень 2023 року Сугак працювала у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Вона керувала міжнародним управлінням центрального апарату.

У липні 2023 року Сугак повернулася до Мін’юсту на посаду заступниці міністра юстиції з питань європейської інтеграції. Вона займалася питаннями гармонізації українського законодавства з європейським та співпрацею з міжнародними партнерами.