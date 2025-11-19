Уряд призначив в.о. міністра юстиції України

Сьогодні, 19 листопада, Кабмін призначив Людмилу Сугак виконуючою обов'язки міністра юстиції України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
До призначення т.в.о. міністра юстиції України Сугак обіймала посаду заступниці ексголови Мін’юсту Германа Галущенка з питань європейської інтеграції.
Сугак почала робити кар'єру в органах влади з липня 2010 року - до цього вона обіймала посади ведучого та головного спеціаліста виконавчого апарату Київської облради. Після цього вона обіймала такі ж посади в Міністерстві юстиції.
Протягом року Сугак була помічницею народного депутата VII скликання Володимира Вечерко з тодішньої фракції "Партії регіонів". У лютому 2014 вона повернулася до Мін'юсту, де дослужилася до посади заступниці начальника відділу європейської інтеграції центрального апарату відомства.
З травня 2017 по липень 2023 року Сугак працювала у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Вона керувала міжнародним управлінням центрального апарату.
У липні 2023 року Сугак повернулася до Мін’юсту на посаду заступниці міністра юстиції з питань європейської інтеграції. Вона займалася питаннями гармонізації українського законодавства з європейським та співпрацею з міжнародними партнерами.
Нагадаємо, у середу, 19 листопада, Германа Галущенка звільнили з посади. "За" його відставку з посту глави Мін'юсту проголосували 323 народних депутатів Верховної Ради.
Зазначимо, рішення про звільнення Галущенка, який перед Мін'юстом очолював Міненерго, було ухвалене на тлі масштабного розслідування НАБУ та САП у межах операції "Мідас" про корупцію в "Енергоатомі".
Зокрема, серед фігурантів справи є і ексміністр юстиції, який лише на третій день після скандалу зробив заяву, коли його було відсторонено від посади.