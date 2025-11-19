Правительство назначило и.о. министра юстиции Украины

Сегодня, 19 ноября, Кабмин назначил Людмилу Сугак исполняющей обязанности министра юстиции Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
До назначения и.о. министра юстиции Украины Сугак занимала должность заместителя экс-главы Минюста Германа Галущенко по вопросам европейской интеграции.
Сугак начала делать карьеру в органах власти с июля 2010 года - до этого она занимала должности ведущего и главного специалиста исполнительного аппарата Киевского облсовета. После этого она занимала такие же должности в Министерстве юстиции.
В течение года Сугак была помощницей народного депутата VII созыва Владимира Вечерко из тогдашней фракции "Партии регионов". В феврале 2014 года она вернулась в Минюст, где дослужилась до должности заместителя начальника отдела европейской интеграции центрального аппарата ведомства.
С мая 2017 по июль 2023 года Сугак работала в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Она руководила международным управлением центрального аппарата.
В июле 2023 года Сугак вернулась в Минюст на должность заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции. Она занималась вопросами гармонизации украинского законодательства с европейским и сотрудничеством с международными партнерами.
Напомним, в среду, 19 ноября, Германа Галущенко уволили с должности. "За" его отставку с поста главы Минюста проголосовали 323 народных депутатов Верховной Рады.
Отметим, решение об увольнении Галущенко, который перед Минюстом возглавлял Минэнерго, было принято на фоне масштабного расследования НАБУ и САП в рамках операции "Мидас" о коррупции в "Энергоатоме".
В частности, среди фигурантов дела есть и экс-министр юстиции, который только на третий день после скандала сделал заявление, когда был отстранен от должности.