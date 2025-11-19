RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Правительство назначило и.о. министра юстиции Украины

Фото: Людмила Сугак, врио министра юстиции Украины (facebook.com minjust.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 19 ноября, Кабмин назначил Людмилу Сугак исполняющей обязанности министра юстиции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

До назначения и.о. министра юстиции Украины Сугак занимала должность заместителя экс-главы Минюста Германа Галущенко по вопросам европейской интеграции.

Что известно о Людмиле Сугак

Сугак начала делать карьеру в органах власти с июля 2010 года - до этого она занимала должности ведущего и главного специалиста исполнительного аппарата Киевского облсовета. После этого она занимала такие же должности в Министерстве юстиции.

В течение года Сугак была помощницей народного депутата VII созыва Владимира Вечерко из тогдашней фракции "Партии регионов". В феврале 2014 года она вернулась в Минюст, где дослужилась до должности заместителя начальника отдела европейской интеграции центрального аппарата ведомства.

С мая 2017 по июль 2023 года Сугак работала в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Она руководила международным управлением центрального аппарата.

В июле 2023 года Сугак вернулась в Минюст на должность заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции. Она занималась вопросами гармонизации украинского законодательства с европейским и сотрудничеством с международными партнерами.

 

Отставка Галущенко

Напомним, в среду, 19 ноября, Германа Галущенко уволили с должности. "За" его отставку с поста главы Минюста проголосовали 323 народных депутатов Верховной Рады.

Отметим, решение об увольнении Галущенко, который перед Минюстом возглавлял Минэнерго, было принято на фоне масштабного расследования НАБУ и САП в рамках операции "Мидас" о коррупции в "Энергоатоме".

В частности, среди фигурантов дела есть и экс-министр юстиции, который только на третий день после скандала сделал заявление, когда был отстранен от должности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство юстиции УкраиныГерман Галущенко