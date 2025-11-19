Правительство назначило и.о. министра юстиции Украины

До назначения и.о. министра юстиции Украины Сугак занимала должность заместителя экс-главы Минюста Германа Галущенко по вопросам европейской интеграции.

Что известно о Людмиле Сугак

Сугак начала делать карьеру в органах власти с июля 2010 года - до этого она занимала должности ведущего и главного специалиста исполнительного аппарата Киевского облсовета. После этого она занимала такие же должности в Министерстве юстиции.

В течение года Сугак была помощницей народного депутата VII созыва Владимира Вечерко из тогдашней фракции "Партии регионов". В феврале 2014 года она вернулась в Минюст, где дослужилась до должности заместителя начальника отдела европейской интеграции центрального аппарата ведомства.

С мая 2017 по июль 2023 года Сугак работала в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Она руководила международным управлением центрального аппарата.

В июле 2023 года Сугак вернулась в Минюст на должность заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции. Она занималась вопросами гармонизации украинского законодательства с европейским и сотрудничеством с международными партнерами.