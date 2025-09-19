Уряд планує ще раз збільшити видатки на оборону в бюджеті-2025

"Чи будемо ми звертатися з потребою додатково на сектор безпеки і оборони? Так, дійсно є така ймовірність, що ми будемо вимушені міняти бюджет 2025 року ще раз", - сказав він.

За його словами, це рішення викликане ситуацією на полі бою. "Ми готові і будемо оперативно реагувати, незважаючи на те, що іноді нам доведеться приймати складні рішення".

Марченко повідомив, що зараз проводяться консультації з представниками с сектор безпеки і оборони, з міністром оборони, з першим віцепрем'єр.

"У нас є розуміння, яким чином ми будемо закривати цю потребу, у нас є ресурс", - сказав він та додав, що зміни до бюджету - це тільки питання часу.

Марченко заявив, що усі доходи бюджету, які заплановані в бюджеті на 2026 рік в сумі 2,8 млрд гривень, будуть спрямовані на сектор безпеки та оборони.