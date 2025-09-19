Правительство планирует еще раз увеличить расходы на оборону в бюджете-2025

Министерство финансов допускает еще одно увеличение расходов на оборону в государственном бюджете на 2025 год. Изменения в бюджет - это только вопрос времени.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на час вопросов к правительству в Раде.
"Будем ли мы обращаться с потребностью дополнительно на сектор безопасности и обороны? Да, действительно есть такая вероятность, что мы будем вынуждены менять бюджет 2025 года еще раз", - сказал он.
По его словам, это решение вызвано ситуацией на поле боя. "Мы готовы и будем оперативно реагировать, несмотря на то, что иногда нам придется принимать сложные решения".
Марченко сообщил, что сейчас проводятся консультации с представителями с сектор безопасности и обороны, с министром обороны, с первым вице-премьер.
"У нас есть понимание, каким образом мы будем закрывать эту потребность, у нас есть ресурс", - сказал он и добавил, что изменения в бюджет - это только вопрос времени.
Марченко заявил, что все доходы бюджета, которые запланированы в бюджете на 2026 год в сумме 2,8 млрд гривен, будут направлены на сектор безопасности и обороны.
В госбюджете Украины на 2025 год расходы на оборону были заложены в сумме 2,22 трлн гривен из 3,94 трлн гривен в целом. В июле Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет об увеличении расходов на безопасность и оборону на 412 млрд гривен.
В проекте госбюджета на следующий год заложен сценарий продолжения войны весь 2026 год.