Курс доллара Экономика Авто Tech

Правительство планирует еще раз увеличить расходы на оборону в бюджете-2025

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов допускает еще одно увеличение расходов на оборону в государственном бюджете на 2025 год. Изменения в бюджет - это только вопрос времени.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на час вопросов к правительству в Раде.

"Будем ли мы обращаться с потребностью дополнительно на сектор безопасности и обороны? Да, действительно есть такая вероятность, что мы будем вынуждены менять бюджет 2025 года еще раз", - сказал он.

По его словам, это решение вызвано ситуацией на поле боя. "Мы готовы и будем оперативно реагировать, несмотря на то, что иногда нам придется принимать сложные решения".

Марченко сообщил, что сейчас проводятся консультации с представителями с сектор безопасности и обороны, с министром обороны, с первым вице-премьер.

"У нас есть понимание, каким образом мы будем закрывать эту потребность, у нас есть ресурс", - сказал он и добавил, что изменения в бюджет - это только вопрос времени.

Марченко заявил, что все доходы бюджета, которые запланированы в бюджете на 2026 год в сумме 2,8 млрд гривен, будут направлены на сектор безопасности и обороны.

 

В госбюджете Украины на 2025 год расходы на оборону были заложены в сумме 2,22 трлн гривен из 3,94 трлн гривен в целом. В июле Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет об увеличении расходов на безопасность и оборону на 412 млрд гривен.

В проекте госбюджета на следующий год заложен сценарий продолжения войны весь 2026 год.

Министерство финансов УкраиныГосбюджетВойна в Украине