ua en ru
Пт, 19 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Правительство планирует еще раз увеличить расходы на оборону в бюджете-2025

Украина, Пятница 19 сентября 2025 11:06
UA EN RU
Правительство планирует еще раз увеличить расходы на оборону в бюджете-2025 Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов допускает еще одно увеличение расходов на оборону в государственном бюджете на 2025 год. Изменения в бюджет - это только вопрос времени.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на час вопросов к правительству в Раде.

"Будем ли мы обращаться с потребностью дополнительно на сектор безопасности и обороны? Да, действительно есть такая вероятность, что мы будем вынуждены менять бюджет 2025 года еще раз", - сказал он.

По его словам, это решение вызвано ситуацией на поле боя. "Мы готовы и будем оперативно реагировать, несмотря на то, что иногда нам придется принимать сложные решения".

Марченко сообщил, что сейчас проводятся консультации с представителями с сектор безопасности и обороны, с министром обороны, с первым вице-премьер.

"У нас есть понимание, каким образом мы будем закрывать эту потребность, у нас есть ресурс", - сказал он и добавил, что изменения в бюджет - это только вопрос времени.

Марченко заявил, что все доходы бюджета, которые запланированы в бюджете на 2026 год в сумме 2,8 млрд гривен, будут направлены на сектор безопасности и обороны.

В госбюджете Украины на 2025 год расходы на оборону были заложены в сумме 2,22 трлн гривен из 3,94 трлн гривен в целом. В июле Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет об увеличении расходов на безопасность и оборону на 412 млрд гривен.

В проекте госбюджета на следующий год заложен сценарий продолжения войны весь 2026 год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов Украины Госбюджет Война в Украине
Новости
Обстрел Киева: возможны перебои с оплатой проезда в скоростном трамвае и функулере
Обстрел Киева: возможны перебои с оплатой проезда в скоростном трамвае и функулере
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город