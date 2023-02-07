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Уряд Німеччини сьогодні має схвалити постачання Україні 187 танків Leopard 1, - ЗМІ

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Німеччина, Вівторок 07 лютого 2023 11:20
Уряд Німеччини сьогодні має схвалити постачання Україні 187 танків Leopard 1, - ЗМІ Фото: уряд Німеччини сьогодні має схвалити постачання Україні 187 танків Leopard 1 (wikipedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Німеччини вже сьогодні має видати дозвіл оборонному концерну Rheinmetall та компанії Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) на постачання Україні 187 танків Leopard 1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням німецький Business Insider.

Повідомляється, що Rheinmetall передасть 88 одиниць танків, ще 99 надійдуть від FFG.

При цьому перші танки Україна може отримає не раніше середини цього року. Точна кількість техніки ще достеменно невідома.

Business Insider зазначає, що багато Leopard 1 вимагають ремонту і поки не зрозуміло, чи можливо використовувати всю партію на полі бою, чи частина техніки піде на запчастини.

Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що Україна може отримати до 160 танків Leopard 1 із промислових складів Німеччини.

При цьому уряд Німеччини вже схвалив постачання Україні 88 своїх танків Leopard 1. Однак у країни можуть виникнути проблеми з боєприпасами до них.

РБК-Україна розповідало, що відомо про танки Leopard 1 та чим вони відрізняються від вже погоджених Leopard 2.

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