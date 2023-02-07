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Правительство Германии сегодня должно одобрить поставку Украине 187 танков Leopard 1, - СМИ

Новина українською →
Германия, Вторник 07 февраля 2023 11:20
Правительство Германии сегодня должно одобрить поставку Украине 187 танков Leopard 1, - СМИ Фото: правительство Германии сегодня должно одобрить поставку Украине 187 танков Leopard 1 (wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство Германии уже сегодня должно выдать разрешение оборонному концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) на поставку Украине 187 танков Leopard 1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкий Business Insider.

Сообщается, что Rheinmetall передаст 88 единиц танков, еще 99 поступят от FFG.

При этом первые танки Украина может получить не раньше середины этого года. Точное количество техники еще точно неизвестно.

Business Insider отмечает, что многие Leopard 1 требуют ремонта и пока не ясно, возможно ли использовать всю партию на поле боя, или часть техники пойдет на запчасти.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что Украина может получить до 160 танков Leopard 1 из промышленных складов Германии.

При этом правительство Германии уже одобрило поставки Украине 88 своих танков Leopard 1. Однако у страны могут возникнуть проблемы с боеприпасами к ним.

РБК-Украина рассказывало, что известно о танках Leopard 1 и чем они отличаются от уже согласованных Leopard 2.

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