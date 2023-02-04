Танки без броні? Чи потрібні Україні Leopard 1 і в чому відмінності від "версії 2.0"

Німецький уряд вирішив не зупинятися на досягнутому і надав дозвіл на поставки бойових машин Leopard 1 в рамках "танкової коаліції" для України. Схоже, ця новина стала несподіваною для української влади, оскільки за добу не було жодної офіційної реакції.

Про те, що відомо на даний момент і чим ці танки відрізняються від вже погоджених Leopard 2, - у матеріалі РБК-Україна.

"Зелене світло" для Leopard 1

Цими днями офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт підтвердив дозвіл на поставки Leopard 1 до України. За його словами, йдеться про ліцензію на експорт.

До цього агентство Reuters повідомило, що передбачаються поставки з промислових запасів. Десятки одиниць зберігаються на складах збройових компаній Rheinmetall та Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). І їх готові відремонтувати, якщо Україна погодиться на закупівлю.

Станом на 4 лютого представники української влади не коментували можливе посилення танками Leopard 1.

Скільки танків можуть передати

Як пише Süddeutsche Zeitung, 88 одиниць зберігаються на складах Rheinmetall. І саме концерн готовий продати їх Україні, але, за попередніми даними, ремонт та підготовка до відправки можуть коштувати 100 млн євро.

У той же час, за даними Handelsblatt, ще 99 "леопардів" перебувають на складах FFG, але частина їх у незадовільному стані . Крім того, видання Spiegel писало, що ще 29 танків у боєготовому стані є у Бундесверу.

Фото: німецькі компанії можуть поставити понад 160 танків (deviantart.com)

Також стало відомо, що Міністерство оборони Бельгії веде переговори з торговцем зброї Фредді Верслуйсом, який кілька років тому придбав 50 одиниць. Але той готовий продати їх за 300-500 тисяч євро за штуку, хоча сам купував їх за 10-15 тисяч. Сам він каже, що придатні для використання не більше 33 танків. Незважаючи на суттєві розбіжності в ціні, влада продовжує переговори.

Перші проблеми

Можливі поставки Leopard 1 для Збройних сил України на даний момент виглядають проблемними. Не в останню чергу тому, що сама Німеччина має дефіцит з боєприпасами.

Справа в тому, що гармати цих танків розроблялися для ведення вогню снарядами калібру 105 мм, які більше не виробляються. Раніше були спроби модернізації з установкою 120-мм гармат (як у Leopard 2), але заміна башти була дорогою і в результаті визнана недоцільною.

Частково питання боєприпасів могли б вирішити закупівлі у країн, на озброєнні яких стоять "леопарди" першого покоління. Але, наприклад, у Європі вони є лише у Греції (близько 500) та Туреччини (близько 400).

Однак такий сценарій малореалістичний, оскільки турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у принципі не в захваті від західної "танкової коаліції" для України. А Греція вже відмовляла у постачанні танків, пояснюючи це напруженими відносинами з Туреччиною. Ймовірно, в Афінах тримають в голові можливе загострення давнього конфлікту і самі розраховують на "леопарди".

Ще кілька сотень цих танків перебувають у країнах Південної Америки. За даними ЗМІ, німецький канцлер Олаф Шольц уже просив президента Бразилії Лулу та Сілву схвалити продаж боєприпасів, але той відмовився через побоювання "спровокувати" Росію.

Фото: для танків Leopard 1 важко знайти достатньо боєприпасів (wikimedia.org)

Ще одна проблема - гроші. На даний момент немає офіційної інформації про те, що Україна могла звертатися до Rheinmetall та FFG, та й з урахуванням вже узгоджених поставок більш сучасних танків це малоймовірно.

Як пише Handelsblatt, офіційний Берлін ще має з'ясувати, хто оплачуватиме витрати на ремонт. Наразі розглядається можливе фінансування через федеральний бюджет чи банки Європейського союзу.

Головне про Leopard 1

Перше покоління "леопардів" веде свою історію з 1956 року і зараз знято або знімається з озброєння. Загалом було вироблено близько 4 700 одиниць, за винятком іншої техніки на цій платформі.

Leopard 1 був на озброєнні в Німеччині до 2010 року та до 1980-х вважався основним бойовим танком. Базова модифікація отримала зварний корпус та литу вежу.

Основні характеристики Leopard 1:

Маса - 42 тонни

Потужність двигуна - 830 кінських сил

Максимальна швидкість - до 65 км/год

Основна зброя - нарізна 105-мм гармата

Боєкомплект - 75 снарядів

Другорядне озброєння - спарений кулемет MG3 7,62 мм з боєкомплектом 1250 патронів

Надалі Leopard 1 отримав систему стабілізації та термозахист гармати, модернізацію гусениць, пасивні інфрачервоні прилади спостереження та покращений комплект для водного водіння. Також було посилено бронювання башти, покращено фільтри двигуна та захист зброї від ураження.

Найбільш наближеними до сучасних танків вважається версія Leopard 1A5. Це остання серійна модель з хорошим оснащенням. Саме вона із застереженнями ще може продемонструвати реальну бойову ефективність. Головна причина - комп'ютеризована система управління вогнем Krupp-Atlas Electronik EMES 18 з тепловізором Carl Zeiss, яка була створена на основі системи сучасного Leopard 2.

Відмінності від Leopard 2

У будь-якому випадку танки Leopard 1 є старим поколінням і за всіма основними характеристиками поступаються сучасним. Зокрема, тому, що вони створювалися у 1950-х, коли головною перевагою важких бойових машин вважалася рухливість.

Захищеність

Leopard 2 має комбіноване лобове бронювання в той час як у Leopard 1 воно однорідне. Це позначається на тому, що стійкість першого "леопарду" значно нижча проти сучасних танкових боєприпасів.

Низький рівень захисту є головним недоліком, оскільки у базовій версії він становить лише до 70 мм гомогенної сталі. Тому з кожною модернізацією виробник встановлював додаткове бронювання. У принципі всі версії старші за A5 називають "танками без броні".

Вогнева міць

Leopard 2 має 120-мм гармату проти 105-мм у Leopard 1, яка не підходить для протистояння із сучасними танками. Незважаючи на те, що в цілому гармата відрізняється високою точністю, ймовірність пробити танк супротивника значно нижча. У випадку з російськими - не ефективна проти всього, що свіжіше за Т-62.

Бронебійність 105-мм натовським підкаліберним снарядом - 450-500 мм на дистанції 2 км. Тобто аналогічно показнику для найпоширенішого 125-мм снаряда радянських/російських танків.

Система керування вогнем

Цей компонент порівняний з тим, який є у Leopard 2. Як мінімум, за цим показником Leopard 1A5 знаходиться на рівні радянських танків кінця 80-х років - Т-64БВ, Т-72Б, Т-80, якщо не перевищує їх у якості прицільних пристроїв та нічного режиму.

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З урахуванням усіх параметрів можливість отримання застарілих танків викликає скепсис. Але, ймовірно, за цим криється одна важлива деталь - серед партнерів на Заході закріплюється думка про те, що Україна має отримати таку кількість танків, яка необхідна для перемоги над Росією.