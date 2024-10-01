Уряд Ізраїлю затвердив новий етап війни проти "Хезболли"

Зазначається, що Кабінет безпеки схвалив наступну фазу війни у Лівані. Ймовірно, мається на увазі наземний наступ, про що вже повідомлялося у ЗМІ.

Також під час обговорення, деякі міністри засудили витік інформації про операцію від американських офіційних осіб після того, як вони були оновлені Ізраїлем.