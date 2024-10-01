UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уряд Ізраїлю затвердив новий етап війни проти "Хезболли"

Фото: Ізраїль за крок від наземного вторгнення до Лівану (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ізраїльський уряд затвердив план нового етапу війни проти ліванського угруповання "Хезболла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльське видання Ynet.

Зазначається, що Кабінет безпеки схвалив наступну фазу війни у Лівані. Ймовірно, мається на увазі наземний наступ, про що вже повідомлялося у ЗМІ.

Також під час обговорення, деякі міністри засудили витік інформації про операцію від американських офіційних осіб після того, як вони були оновлені Ізраїлем.

Ризик масштабної війни Ізраїлю з "Хезболлою"

З початком війни ХАМАС та Ізраїлю в Секторі Газа у жовні 2023 року, суттєво загострилося протистояння між Ізраїлем та ліванським угрупованням "Хезболла", яке підтримує Іран. Терористи регулярно обстрілюють північні райони Ізраїлю, ЦАХАЛ у відповідь атакує об'єкти бойовиків на півдні Лівану.

За останні два місяці обстріли набули рекордного масштабу і частоти. В понеділок, 30 вересня, у ЗМІ почала з'являтися інформація про ймовірну наземну операцію ізраїльських військових проти "Хезболли" на території Лівану.

Це підтверджує і наступна низка подій.

Ізраїльські військові створили закриту військову зону на півночі країни біля кордону з Ліваном.

Військові армії Лівану почали відступати від кордону з Ізраїлем.

В армії Ізраїлю закликали жителів передмістя Бейруту евакуюватися й анонсували атаки по об'єктах "Хезболли".

В ніч на 1 жовтня, ізраїльські ВПС почали удари по об'єктах бойовиків у передмісті ліванської столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльЛіван