Уряд Ізраїлю затвердив новий етап війни проти "Хезболли"

Ізраїльський уряд затвердив план нового етапу війни проти ліванського угруповання "Хезболла".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльське видання Ynet.
Зазначається, що Кабінет безпеки схвалив наступну фазу війни у Лівані. Ймовірно, мається на увазі наземний наступ, про що вже повідомлялося у ЗМІ.
Також під час обговорення, деякі міністри засудили витік інформації про операцію від американських офіційних осіб після того, як вони були оновлені Ізраїлем.
З початком війни ХАМАС та Ізраїлю в Секторі Газа у жовні 2023 року, суттєво загострилося протистояння між Ізраїлем та ліванським угрупованням "Хезболла", яке підтримує Іран. Терористи регулярно обстрілюють північні райони Ізраїлю, ЦАХАЛ у відповідь атакує об'єкти бойовиків на півдні Лівану.
За останні два місяці обстріли набули рекордного масштабу і частоти. В понеділок, 30 вересня, у ЗМІ почала з'являтися інформація про ймовірну наземну операцію ізраїльських військових проти "Хезболли" на території Лівану.
Це підтверджує і наступна низка подій.
Ізраїльські військові створили закриту військову зону на півночі країни біля кордону з Ліваном.
Військові армії Лівану почали відступати від кордону з Ізраїлем.
В армії Ізраїлю закликали жителів передмістя Бейруту евакуюватися й анонсували атаки по об'єктах "Хезболли".
В ніч на 1 жовтня, ізраїльські ВПС почали удари по об'єктах бойовиків у передмісті ліванської столиці.
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