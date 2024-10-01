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Операція Ізраїлю в Лівані: у ЦАХАЛ заявили про удари по цілях "Хезболли"

Вівторок 01 жовтня 2024 00:26
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Операція Ізраїлю в Лівані: у ЦАХАЛ заявили про удари по цілях "Хезболли" Фото: ізраїльська армія завдає ударів по об'єктах "Хезболли" у Лівані (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала атаки на об'єкти угруповання "Хезболли" на території Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter представника ЦАХАЛ Авіхая Адраея та видання Haaretz.

"Зараз ми бомбардуємо стратегічні об'єкти "Хезболли" у Бейруті", - написав Адраея.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють про атаку ЦАХАЛ на ліванське місто Сидон у передмісті Бейрута.

Операція Ізраїлю в Лівані: у ЦАХАЛ заявили про удари по цілях &quot;Хезболли&quot;

Фото: Wars of the World (x.com/warsoftheworlds)

Органи безпеки Лівану заявили, що ізраїльські танки ще не увійшли на територію країни. Однак були потужні обстріли біля річки Літані, а на півдні Лівану чути роботу ізраїльської авіації.

Тим часом на півночі Ізраїлю пролунали сирени повітряної тривоги. Згодом по північних районах країни з Лівану було випущено три ракети. Вони приземлилися на відкритій території.

Ризик наземної операції Ізраїлю у Лівані

В понеділок, 30 вересня, західні ЗМІ повідомили, що армія Ізраїлю планує вторгнення на територію Лівану. Операція має на меті відсунути бойовиків "Хезболли" від кордону і створити 20-кілометрову буферну зону між державами, щоб припинити обстріли північних районів Ізраїлю.

Ліванські війська уже почали відступ від кордону з Ізраїлем.

У ЦАХАЛ закликали жителів південних районів Бейруту евакуюватися, оскільки ізраїльтяни планують завдавати удари по об'єктах "Хезболли".

Також армія Ізраїлю створила закриту військову зону біля кількох населених пунктів на кордоні країни з Ліваном.

У США заявили, що Ізраїль планує провести обмежені наземні операції у Лівані. Військові ЦАХАЛ можуть вторгнутися до країни вже цього тижня.

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