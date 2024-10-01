Операція Ізраїлю в Лівані: у ЦАХАЛ заявили про удари по цілях "Хезболли"

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала атаки на об'єкти угруповання "Хезболли" на території Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter представника ЦАХАЛ Авіхая Адраея та видання Haaretz.

"Зараз ми бомбардуємо стратегічні об'єкти "Хезболли" у Бейруті", - написав Адраея.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють про атаку ЦАХАЛ на ліванське місто Сидон у передмісті Бейрута.

Beirut right now.



Israel is launching massive bombings on residential areas in Lebanon’s capital. pic.twitter.com/mdAkM7HChG — sarah (@sahouraxo) September 30, 2024

Фото: Wars of the World (x.com/warsoftheworlds)

Органи безпеки Лівану заявили, що ізраїльські танки ще не увійшли на територію країни. Однак були потужні обстріли біля річки Літані, а на півдні Лівану чути роботу ізраїльської авіації.

Тим часом на півночі Ізраїлю пролунали сирени повітряної тривоги. Згодом по північних районах країни з Лівану було випущено три ракети. Вони приземлилися на відкритій території.