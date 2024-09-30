У ЦАХАЛ закликали жителів півдня Лівану евакуюватися

Ізраїльська сторона закликала жителів прикордонних поселень на півдні Лівану до евакуації. В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) пояснили, що мешканці низки ліванських населених пунктів знаходяться поблизу об'єктів бойовиків "Хезболли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter -акаунт (X) представника ЦАХАЛ Авіхая Адраея та ізраїльське видання Haaretz .

За даними ізраїльської газети, телевізійна мережа "Sky News" арабською мовою повідомила, що ЦАХАЛ закликає жителів південного прикордоння Лівану до евакуації.

Також Haaretz пише, що ізраїльські військові запустили світлові снаряди над Сідоном і Дахією.

Разом з тим речник ЦАХАЛ для арабських ЗМІ Авіхай Адрей попередив жителів Дахії в Бейруті - в районах Аль-. Лілкі, Харат Харич і Бардж Аль-Бараджна - що вони мають евакуюватися, бо знаходяться поблизу об'єктів "Хезболли", які є цілями ізраїльської армії.

"Термінове попередження жителям південних околиць Бейрута. Усім присутнім у зазначених на конкретних картах будівлях та прилеглих до них будівлях у наступних мікрорайонах: Бузок, Харет Грейк, Бурдж-ель-Барайн. Ви знаходитесь поблизу інтересів і об'єктів терористичної Хезболли, і тому ЦАХАЛ діятиме проти них з силою", - йдеться в його публікації у мережі.

Так, представник ЦАХАЛ закликає мешканців вищевказаних населених пунктів заради власної безпеки "негайно евакуюватися з будівель та відійти від них на відстань не менше 500 метрів".

#عاجل انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت



إلى جميع المتواجدين في المباني المحددة في الخرائط المحددة والمباني المجاورة لها في الأحياء التالية:

الليلكي

حارة حريك

برج البراجنة



أنتم متواجدون بالقرب من مصالح ومنشآت تابعة لحزب الله الإرهابي ولذلك سوف يعمل جيش… pic.twitter.com/N60UKlRxmV — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 30, 2024

Вірогідна операція Ізраїля в Лівані

Раніше повідомлялося, що 30 вересня західні ЗМІ писали, що Ізраїль може розпочати вторгнення на територію Лівану в рамках війни з "Хезболлою".

Додамо, за даними американського видання WSJ, ізраїльське вторгнення може розпочатися вже цього тижня.

Між тим представник Держдепу США Метью Міллер розповів, що Ізраїль попередив США про "обмежену наземну операцію" на території Лівану. Докладніших деталей він не розкрив.

Ізраїльські ЗМІ зазначають, що ймовірна наземна діяльність ЦАХАЛ у Лівані може бути обмежена за глибиною та розмахом. Ціллю операції є виявлення та ліквідація інфраструктури "Хезболли", що була створена поблизу кордону з Ізраїлем.

Крім того, за даними ізраїльської преси, ЦАХАЛ не виключає, що в разі наземного вторгнення "Хезболла" спробує збільшити швидкість пусків і збільшити дальність стрільби.

Як писали сьогодні ввечері Reuters та CNN, ліванська армія нібито проводить відступ із позицій, що знаходяться на кордоні з Ізраїлем. Проте ця інформація поки що не підтверджена.