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Правительство Израиля утвердило новый этап войны против "Хезболлы"

Фото: Израиль в шаге от наземного вторжения в Ливан (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Израильское правительство утвердило план нового этапа войны против ливанской группировки "Хезболла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильское издание Ynet.

Отмечается, что Кабинет безопасности одобрил следующую фазу войны в Ливане. Вероятно, имеется в виду наземное наступление, о чем уже сообщалось в СМИ.

Также во время обсуждения, некоторые министры осудили утечку информации об операции от американских официальных лиц после того, как они были обновлены Израилем.

Риск масштабной войны Израиля с "Хезболлой"

С началом войны ХАМАС и Израиля в Секторе Газа в октябре 2023 года, существенно обострилось противостояние между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла", которую поддерживает Иран. Террористы регулярно обстреливают северные районы Израиля, ЦАХАЛ в ответ атакует объекты боевиков на юге Ливана.

За последние два месяца обстрелы приобрели рекордные масштаб и частоту. В понедельник, 30 сентября, в СМИ начала появляться информация о вероятной наземной операции израильских военных против "Хезболлы" на территории Ливана.

Это подтверждает и следующий ряд событий.

Израильские военные создали закрытую военную зону на севере страны у границы с Ливаном.

Военные армии Ливана начали отступать от границы с Израилем.

В армии Израиля призвали жителей пригорода Бейрута эвакуироваться и анонсировали атаки по объектам "Хезболлы".

В ночь на 1 октября израильские ВВС начали удары по объектам боевиков в пригороде ливанской столицы.

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