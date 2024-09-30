ЦАХАЛ оголосив закритою військовою зоною територію на кордоні з Ліваном

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила закритою військовою зоною район навколо трьох населених пунктів на кордоні з Ліваном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу армії Ізраїлю.

Фото: закрита військова зона на кордоні з Ліваном (пресслужба ЦАХАЛу)

Зазначається, що в'їзд у цей район суворо заборонений.

"Після оцінки ситуації райони Метула, Місгав-Ам і Кфар-Гіладі на півночі Ізраїлю були оголошені закритою військовою зоною", - йдеться в повідомленні.

Загострення конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою"

Вв останні тижні значно загострився конфлікт між Ізраїлем і бойовиками ліванського угруповання "Хезболла", яке підтримує Іран.

Так, 28 вересня ізраїльська армія завдала масованого удару по території Лівану, під час якого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насралла.

Вчора бойовики обстріляли північні райони Ізраїлю, на що ЦАХАЛ відповів знищенням пускової установки, з якої точився вогонь.

За інформацією The Wall Street Journal, Ізраїль може розпочати наземне вторгнення до Лівану вже цього тижня.

Сьогодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант завив, що незабаром розпочнеться наступна фаза війни Ізраїлю проти ліванського угрупування "Хезболла".

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