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Армія Лівану відступає з позицій на кордоні з Ізраїлем, - ЗМІ

Понеділок 30 вересня 2024 22:31
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Армія Лівану відступає з позицій на кордоні з Ізраїлем, - ЗМІ Ілюстративне фото: ліванська армія відступає від кордону з Ізраїлем (flickr by brightside-photography)
Автор: Іван Носальський

Ліванська армія нібито проводить відступ із позицій, що знаходяться на кордоні з Ізраїлем. Ця інформація поки що не підтверджена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та CNN.

Reuters пише, що інформацію про відступ ліванської армії передають місцеві жителі та джерело в органах безпеки.

Представник ліванської армії не підтвердив і не спростував ці повідомлення.

При цьому інший співрозмовник видання зазначив, що після відступу ліванські війська знаходилися щонайменше за п'ять кілометрів від кордону.

Джерело CNN у службах безпеки розповіло, що ліванська армія евакуювала спостережні пости на кордоні з Ізраїлем, солдатів перемістили до казарм у прикордонних селах.

Оновлено 22:46

Телеканал Al Arabiya оприлюднив у Twitter інформацію про те, що ізраїльські танки вже нібито перетнули кордон з Ліваном і їх фіксують у селі Раміш.

За кілька хвилин телеканал видалив такий пост.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, низка західних ЗМІ написали, що Ізраїль може розпочати вторгнення на територію Лівану в рамках війни з "Хезболлою".

За даними WSJ, ізраїльське вторгнення може розпочатися вже цього тижня.

При цьому спікер Держдепу США Метью Міллер розповів, що Ізраїль попередив США про "обмежену наземну операцію" на території Лівану. Докладніших деталей він не розкрив.

Таке вторгнення Ізраїлю може статися після того, як ЦАХАЛ ліквідував лідера "Хезболли" Хасана Насраллу у Бейруті. Його вбили за допомогою авіаудару.

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