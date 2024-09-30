Армія Лівану відступає з позицій на кордоні з Ізраїлем, - ЗМІ

Ліванська армія нібито проводить відступ із позицій, що знаходяться на кордоні з Ізраїлем. Ця інформація поки що не підтверджена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та CNN .

Reuters пише, що інформацію про відступ ліванської армії передають місцеві жителі та джерело в органах безпеки.

Представник ліванської армії не підтвердив і не спростував ці повідомлення.

При цьому інший співрозмовник видання зазначив, що після відступу ліванські війська знаходилися щонайменше за п'ять кілометрів від кордону.

Джерело CNN у службах безпеки розповіло, що ліванська армія евакуювала спостережні пости на кордоні з Ізраїлем, солдатів перемістили до казарм у прикордонних селах.

Оновлено 22:46

Телеканал Al Arabiya оприлюднив у Twitter інформацію про те, що ізраїльські танки вже нібито перетнули кордон з Ліваном і їх фіксують у селі Раміш.

За кілька хвилин телеканал видалив такий пост.