Уряд Італії погодив продовження допомоги Україні, - ЗМІ

В понеділок, 29 грудня, уряд Італії на чолі з прем'єркою Джорджією Мелоні ухвалив рішення щодо надання Україні нового пакета військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.
Рішення щодо продовження допомоги було схвалено попри опір правої партії "Ліга", яка виступає проти подальшої військової підтримки Києву.
Голова італійського уряду Джорджія Мелоні наголосила, що Італія підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно".
Нагадаємо, що в Італії у 2025 році відбулися сильні внутрішні суперечності як між урядом і опозицією, так і усередині правлячої коаліції.
Мелоні рік тому активно виступала за зміцнення обороноздатності Києва, підписувала угоди про поставки систем ППО та неодноразово закликала партнерів збільшувати допомогу.
Проте у 2024-2025 роках у коаліції почали з’являтися перші ознаки розламу, зокрема між партією Мелоні та більш скептично налаштованими "Лігою" з частиною політиків "Вперед, Італія".
Це пояснює той факт, що у коаліційному уряді Джорджії Мелоні посилюється напруження через питання продовження підтримки України в 2026 році.
Зазначимо, нещодавно Джорджія Мелоні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Римі натякнула на "болючі поступки" для України та підтримала старт переговорів з США.
Крім того, Мелоні повідомила про підтримку Італією використання заморожених російських активів для репараційного кредиту Україні. При цьому вона зауважила, що це має бути зроблено "на міцній правовій основі".
Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто анонсував формування 12-го пакета військової підтримки для України.