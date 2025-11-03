ua en ru
Італія готує 12-й пакет допомоги Україні, - міністр оборони

Італія, Понеділок 03 листопада 2025 17:34
Італія готує 12-й пакет допомоги Україні, - міністр оборони Фото: міністр оборони Італії Гвідо Крозетто (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Італія готує 12-й пакет військової допомоги Україні. Він може бути представлений незабаром.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

"Що стосується України, наша позиція не змінюється. Ми продовжуємо допомагати Києву всім, чим можемо. Ймовірно, так, ми підготуємо новий пакет, який я незабаром представлю в тому ж форматі, що й інші пакети", - сказав Крозетто.

За його словами, йдеться про вже 12-й пакет допомоги Україні від Італії.

"Що стосується Patriot, надісланих Німеччиною, то ця країна їх має і може надіслати. Ми надіслали все, що мали - допомога є секретною - не послаблюючи італійську оборону більше, ніж вона вже є", - додав італійський міністр.

Допомога Україні від Італії

Нагадаємо, Італія допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Країна вже кілька разів продовжувала дозвіл на постачання Україні військової допомоги.

Зокрема, раніше повідомлялося, що італійський уряд підтримав продовження дозволу на постачання Україні військової допомоги. Для продовження постачання зброї потрібен був дозвіл парламенту.

Після цього Італія передала Україні 11-й пакет військової допомоги. До нього увійшла, зокрема, італійська версію гусеничних бронетранспортерів типу M113 - VCC-2 Camilino.

Також відомо, що Італія надіслала до Києва дві ракетні батареї SAMP/T. Деталі поставок підпадають під суворі закони про державну конфіденційність.

Зауважимо, нещодавно Італія висловила готовність приєднатися до купівлі зброї у США для України в рамках механізму PURL.

Також раніше повідомлялося, що новий пакет військової допомоги Україні від Італії включатиме боєприпаси та системи протиповітряної оборони. Він може надійти вже наприкінці року.

Італія Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
