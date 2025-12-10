Мелоні умовляла Зеленського на "болючі поступки" і складні компроміси для миру, - ЗМІ

Прем’єр Італії Джорджія Мелоні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Римі натякнула на "болючі поступки" для України та підтримала поспішний старт переговорів США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Сorriere Della Sera.

За даними журналістів, 90-хвилинна зустріч Мелоні та Зеленського у Палаццо Кіджі, попри офіційні заяви про конструктив і взаємну повагу, супроводжувалася прихованим тиском і дипломатичними сигналами з боку італійської сторони.

Мелоні наголосила, що Києву, швидше за все, доведеться піти на компроміси, аби пришвидшити переговорний процес, який підтримують США.

Варто відзначити, що перед основною бесідою прем’єр Італії провела серію обмежених зустрічей зі своїми міністрами оборони і закордонних справ, а також окремі переговори з українськими колегами, що підкреслило складність та багаторівневість обговорень.

Основні теми переговорів Зеленського і Мелоні

За словами експертів, що під час зустрічі дуже чітко проявилися розбіжності між сторонами: Італія намагалася балансувати між підтримкою європейської солідарності з Києвом і виконанням вимог США щодо термінів початку переговорів.

Таким чином, прем’єр Мелоні прагне зберегти власну позицію і при цьому не відмовляється від жорсткого курсу американського уряду.

Зі свого боку, українська делегація висловила важливі вимоги до Італії: активнішу роль у звільненні заморожених російських активів, прискорення програми PURL, участь у постачанні американської зброї, а також перенаправлення частини європейських ресурсів на зміцнення збройних сил України.

Підсумком переговорів стало усвідомлення складності ситуації: Україні доводиться балансувати між тиском США та підтримкою ключових європейських партнерів, а Італії - шукати рівновагу між американською дипломатією та національними інтересами.